Tirsdagens vinneraksjer faller markant

- - - - - - -

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.268,17 poeng, opp 0,4 prosent. Et fat Nordsjøolje omsettes for 117,93 dollar, opp 2,1 prosent.

Torsdag denne uken skal EU-ministre møtes i Brussel for å vurdere ytterligere sanksjoner mot Russland, og en rekke analytikere mener ifølge TDN Direkt at det er usannsynlig at EU vil gå videre med et direkte forbud mot russisk oljeimport. Equinor stiger 1,6 prosent til 320,55 kroner mens Aker BP klatrer 1,4 prosent til 313,40 kroner.

Vow ble tirsdagens børsvinner med en kursoppgang på 31,2 prosent til 24,44 kroner mens datterselskapet Vow Green Metals gikk opp 8,3 prosent. Onsdag faller aksjene henholdsvis 4,0 prosent og 6,1 prosent. Mandag publiserte SpareBank 1 Markets en oppdatering på Vow, hvor kursmålet på 50 kroner ble gjentatt.

Kjell Inge Røkkes Aker Horizons selger alle sine drøyt 70,1 millioner REC Silicon-aksjer til sør-koreanske Hanwha for 1,4 milliarder kroner. Det skjedde til en kurs på 20 kroner aksjen. Gjennomføringen av transaksjonen er ventet før årsmøtet i REC i mai, og er underlagt en vanlig antitrust-søknad i USA. Aker Horizons-aksjen stiger 7,2 prosent til 21,03 kroner mens REC Silicon stiger 8,9 prosent til 17,84 kroner.

Aker Offshore Wind stiger 14,0 prosent mens Aker klatrer 2,1 prosent.

Norsk Solar fikk et driftsresultat på minus 23,2 millioner kroner i andre halvdel av 2021, mot minus 9,6 millioner kroner samme periode året før. Selskapet omsatte for 6,8 millioner kroner i andre halvdel av 2021, mot 9,2 millioner kroner i andre halvdel av 2020. Aksjen faller 6,9 prosent 4,75 kroner.

Desert Control utplasserer nå den første LNC-enheten i en valideringsstudie med University of Arizona i USA. Nyheten sender aksjen opp 11,1 prosent til 27,26 kroner.

AqualisBraemar, Deep Value Driller, Gjensidige Forsikring, Jæren Sparebank, Kongsberg Gruppen, Okea, Romsdal Sparebank, SalMar, Skue Sparebank, SpareBank 1 Østfold Akershus og Voss Veksel- og Landmandsbank stiger til nye rekordnoteringer mens Astrocast, Havila Kystruten og Lumi Gruppen faller til nye bunnoteringer.