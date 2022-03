Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 13.993,32 poeng mens Dow Jones står i 34.627,35 poeng etter en nedgang på 0,5 prosent. S&P 500 faller 0,5 prosent til 4.487,22 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,2 prosent til 23,90.

GameStop-aksjen stiger 8,2 prosent. Ifølge CNBC har styreformann Ryan Cohen kjøpt ytterligere 100.000 aksjer i selskapet, og har nå en eierandel på 11,9 prosent.

Etter mandagens budskap fra Fed-sjef Jerome Powell mandag, har DNB Markets justert sin renteprognose.

«Han sa i klartekst at Fed vil agere raskt for å få renten opp til et mer nøytralt nivå, og til et mer restriktivt nivå hvis det er nødvendig for å gjenopprette prisstabilitet. Vi har derfor justert våre prognoser og venter nå at renten heves med 50bp. både i mai og i juni, skriver DNB Markets i en rapport.

Deretter forventer tallknuserne i DNB Markets at det er sannsynlig at sentralbanken går over til å heve med 25 basispunkter på hvert rentemøte inntil renten har kommet opp i rundt 3,5 prosent i juni neste år.

Over en million containere som skulle fraktes 10.000 kilometer med toglinjer fra Kina til Vest-Europa via Russland tvinger selskaper til å finne nye ruter langs sjøveien, melder Bloomberg. Sveitsiske Kuehne + Nagel International, en av Europas største befraktere, avviser nå toglaster fra Kina til Europa.