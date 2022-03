I Japan faller Nikkei 0,3 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned tilsvarende.

Shanghai Composite i Kina faller 0,7 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 0,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 0,4 prosent.

I India er Sensex ned 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,2 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,9 prosent.

Grunnen til at den singaporske børsen gjør det såpass mye sterkere enn de andre asiatiske børsene er at statsministeren i landet torsdag annonserte lettelse av coronarestriksjonene.

Singapore er en viktig gjennomfartsåre for flytrafikken i Asia og Stillehavsregionen, der landene generelt har vært mer nølende med å løse opp enn i Europa og Nord-Amerika. Det har allerede vært karantenefrie reiseordninger med andre land i noen måneder.

Reiselivsaksjer gjorde et hopp og Singapore Airlines steg 4,3 prosent.

Tencent falt 3 prosent etter laveste vekst i inntekter noensinne. Tencent sa også at det planlegger å se etter en mulighet for å lage et holdingselskap for selskapet WeChat Pay, hvis kinesiske myndigheter krever det.

Alibaba steg 0,9 prosent mens NetEase falt 0,7 prosent.

Hao Hong i Bank of Communications International mener nå kinesiske tech-aksjer er «veldig, veldig billige», og henviser til Alibabas plan om å kjøpe tilbake aksjer for hele 219 milliarder.

– Hvis du har en lengre tidshorisont er det verdt å se på disse navnene, selv om markedene er veldig volatile, sier Hong.