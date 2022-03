(Saken opppdateres)

Oslo Børs åpner opp torsdag morgen.

Et par minutter etter handelen startet står hovedindeksen opp 0,05 prosent til 1.262,23.

Oljeprisen

Oljeprisene stiger svakt torsdag morgen. Frontkontrakten på Brent-oljen stiger 0,1 prosent til 121,76 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,4 prosent til 114,53 dollar.

Fokus i markedet er på hvordan Vestens nye sanksjonspakke mot Russland vil se ut når EU-landene, USA og Nato møtes i Brussel i løpet av dagen.

Samtidig hevder en rekke analytikere at et direkte EU-forbud mot russisk energi er usannsynlig, selv om nye sanksjoner på andre områder trolig dukker opp, ifølge Platts.

På drøye to år har Aker og Kjell Inge Røkke innkassert en milliardgevinst på aksjene i Rec Silicon som de kjøpte på billigsalg av investor Jens Ulltveit-Moe. Her forklarer vi hva som har skjedd.

Ellers uttalte Trafiguras sjef for oljetrading onsdag at han ser for seg en Brent-oljepris på 150 dollar pr fat i løpet av sommeren gitt situasjonen verden nå befinner seg i.

– Men prisene kan også øke til over 200 dollar pr fat, gitt et ekkelt sammenfall av hendelser, sa han, ifølge Reuters.

Bevegelser

Dagens største nyhet er at den japanske giganten Mitsui investerer 5,5 milliarder kroner i Aker Horizons Mainstream Renewable Power. Japanerne går dermed opp til 27,5 prosent eierkspa i selskapet og MRS verdsettes til 20 milliarder kroner.

– Mitsui er den perfekte partneren for Mainstream for å akselerere selskapets vekst og bli stort innen fornybar energi. Samarbeidet er en høyst viktig del av planen for å utvikle grønne industrielle knutepunkt i stor skala, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons.



Aker Horizons-aksjen stiger 30 prosent etter nyheten.

Aker Horizons har solgt REC Silicon-aksjer for 1,4 milliarder. Det får Pareto til å se oppside på 67 prosent i aksjen. Vår Energi kan være en potensiell kjøpsmulighet før analysene kommer neste uke og Vow høster flere positive analyser.

Nel har engasjert Carnegie og Morgan Stanley for å gjennomføre en rettet emisjon for å hente 1,5 milliarder kroner. Aksjen faller 7,8 prosent.

Største eier i MPC Container Ships selger 27,5 millioner aksjer for 688 millioner kroner. Nest største eier plukker 10 prosent av aksjene. Aksjen faller 10 prosent etter det store innsidesalget.

Höegh Autoliners har fått en bot på rundt 26 millioner realer – 5,4 millioner dollar eller 46,9 millioner kroner – av den brasilianske myndigheten CADE for brudd på konkurranselovgivning i perioden 2000-2012. Aksjen er ned 2 prosent.

Kyoto Group kjøper Mercury Energy fra Andrés Barros Borrero, hvilket medfører at Kyoto Group får etablert en enhet i Spania.