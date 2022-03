Etter en positiv start, har stemningen surnet på Oslo Børs utover torsdagen. Hovedindeksen står i skrivende stund (like før klokken 14.00) i 1.260,70, etter en nedgang på 0,1 prosent.

Utviklingen er i tråd med den på de toneangivende Europa-børsene. I New York peker derimot futureshandelen på Wall Street mot en positiv start etter gårsdagens nedtur.

Spente på sanksjoner

Investorene er spente på hvordan Vestens nye sanksjonspakke mot Russland vil se ut når EU, USA og NATO møtes i Brussel i løpet av dagen. Det store spenningsmomentet er om EU vil innføre et importforbud mot russisk energi, men analytikere anser det som usannsynlig etter at Tyskland onsdag gjentok sin motstand mot et slikt tiltak.

Bevegelsene i oljeprisen er ikke de største torsdag. Frontkontrakten for Brent-oljen faller 0,2 prosent til 121,34 dollar pr. fat, som er ned rundt 30 cent fra nivået da børsen stengte onsdag. WTI-oljen er ned 0,3 prosent til drøye 114,54 dollar pr. fat.

Equinor stiger 0,3 prosent, mens Aker BP og Vår Energi trekker marginalt ned.

Tung trio faller markant

Utslagene er langt større for flere av dagens mest omsatte – på godt og vondt.

MPC Container Ships faller nesten 12 prosent til 26 kroner etter at største eier har solgt 27,5 millioner aksjer for 688 millioner kroner – altså til kurs 25 kroner. Nest største eier har plukket opp 10 prosent av aksjene.

Containerfraktrederiet var børsens sprekeste aksje i fjor, med hele 290 prosent oppgang. Så langt i år er aksjen opp 6 prosent.