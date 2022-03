Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 13.980,20 poeng mens Dow Jones står i 34.460,81 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.473,36 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,9 prosent til 23,36.

«Krigen i Ukraina fortsetter å prege de globale finansmarkedene grunnet manglende diplomatiske fremskritt. Råvareprisene har skutt i været den siste måneden, noe som etter alle solemerker vil gå ut over veksten i verdensøkonomien de kommende kvartalene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Torsdag er USAs president Joe Biden i Europa på besøk hos NATO. DNB Markets tror det vil resultere i nye sanksjoner mot Russland.

Makro

187.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 19. mars, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Det er en nedgang på 28.000 fra forrige ukes reviderte tall. Ukens tall er det laveste siden 6. september 1969.

Ifølge Trading Economics var det ventet 212.000 nye søkere.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.350.000 pr. 12. mars. Det er en nedgang på 67.000 fra forrige ukes reviderte tall, og er det laveste siden 3. januar 1970 da det lå på 1.332.000.

Foreløpige tall fra amerikanske myndigheter viser torsdag at ordreinngangen for varige goder i USA falt 2,2 prosent i februar. Konsensus pekte mot et fall på 0,5 prosent i ordreinngangen. Eksklusive transport var ordreinngangen ned 0,6 prosent, hvilket var i tråd med forventningene.