Fortsatt full fart i økonomien

Det var relativt lite dramatikk i aksjemarkedet torsdag. Uber-kursen var riktig nok opp med mer enn 2 prosent ved firetiden, delvis som følge av en ny samarbeidsavtale med New York Citys taxisjåfører. Dette innebærer at byens 14000 «cabbies» nå blir tilgjengelige på den populære appen.

I Tyskland gjorde Daimler Truck det langt bedre. Aksjekursen steg med mer enn 7 prosent, etter at lastebil- og bussprodusenten la frem et ferskt regnskap og hevdet at virksomheten i liten grad vil rammes av nye coronautbrudd og Ukraina-krigen.

På makrofronten kom det PMI-tall fra blant andre USA. Både tjenesteytende sektor og industrien bedret seg mer enn ventet i mars, og samlet sett øker aktiviteten raskere enn noen gang siden juli 2021. Også tilsvarende målinger i eurosonen og Storbritannia overrasket positivt. På den negative siden er inflasjonspresset fortsatt svært høyt.

En annen amerikansk rapport viste paradoksalt at ordrer for varige goder i februar stupte mer enn noen gang siden april 2020, da coronakrisen brøt ut. Det månedlige fallet på 2,2 prosent var 1,6 prosentpoeng større enn konsensusestimatet.

Blackrocks årsrapport var mer interessant lektyre. Lederen for verdens største kapitalforvalter, Larry Fink, skrev blant annet at Russlands invasjon av Ukraina har avsluttet globaliseringstrenden vi har sett i de seneste tre tiårene. Han spår at stadig flere land vil bringe produksjon hjem, og at dette vil være inflasjonsdrivende. Allerede før krigen var USAs konsumprisvekst høyere enn noen gang siden tidlig på 1980-tallet. Samtidig gjør økonomisk oppbremsing det vanskelig for sentralbankene å stramme inn særlig mye.