Oslo Børs åpner opp fredag. Et par minutter etter børsåpning står hovedindeksen ned 0,16 prosent i 1.254,33.

Oljeprisen

Brent-oljen faller 0,9 prosent til 117,98 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 1 prosent til 111,22 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 119,18 dollar da Oslo Børs stengte i går.

ANZ-analytikerne Brian Martin og Daniel Hynes understreker at International Energy Agencys adm. direktør Faith Birol sa gruppen er klar til å slippe mer olje til markedet fra nødlagrene hvis det trengs.

OPEC har også uttrykt sin misnøye til ryktene om at EU vil forby russisk olje, ifølge Reuters.

– EU vil nok ikke starte en oljeembargo ettersom flere land er tungt avhengige av russisk olje – Tyskland blant annet – og har gått mot forslaget, sier Carsten Fritsch, analytiker i Commerzbank.

Bevegelser

Nordic Minings litiumprosjekt i Finland har nå fått endelig verdsettelse på 11,7 milliarder kroner. Tidligere var verdsettelsen på bare 384 millioner dollar – en tredel av nåværende verdsettelse.

Aksjen ble pauset fra start, men handelen er nå i gang igjen og aksjen skyter opp 22 prosent.

På en og samme uke har Røkkes fornybarselskap Aker Horizons solgt unna Rec-aksjene med milliardgevinst og fått inn ny kapital i Mainstream Renewable Power som dobler verdsettelsen til Aker-konsernet. Trygve Hegnar kommenterer.

Oljeserviceaksjen Deep Value Driller stiger 3,3 prosent i dag. Øystein Stray Spetalen solgte seg raskt ut av prosjektet, men så måtte han se aksjekompisene doble pengene.

– Aksjen burde gått mye mer, sier Ketil Skorstad.



Aker Horizons -aksjen har utløst flere kjøpssignal de siste par dagene. Flere analytikere har oppjustert sine kursmål de siste dagene og ser oppsider på så mye som 130 prosent. Aksjen har steget 11 og 12,7 prosent siste to dager og stiger ytterligere 1 prosent fredag.

Styret i NTS har gjennomgått tilbudsdokumentet fremsatt av Salmar og vurderer at tilbudet reflekterer den finansielle og strategiske verdien av NTS, og anbefaler at aksjonærer i NTS aksepterer tilbudet.

Orkla forventer å bli påvirket av Ukraina-krigen, men omfanget er fortsatt uklart.

Telenor har i dag gjennomført salget av Telenor Myanmar og mottatt 50 millioner dollar – rundt 450 millioner kroner. De resterende 55 millioner dollar skal gjøres opp i fem like store avdrag over de neste fem årene. Selskapet tok et tap på 800 millioner kroner ved salget.

ECIT kjøper 50,1 prosent av aksjene i det norske programvareselskapet Catacloud.