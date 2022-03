Hovedindeksen steg til ny all-time high på 1.263,43 tirsdag denne uken, mens intradag høy på 1.271,29 kom onsdag. Sluttnoteringen tirsdag ble tangert fredag, men hovedindeksen sluttet altså litt under, på 1.261,53.

Det ble omsatt for 4,7 milliarder kroner i aksjene som inngår i hovedindeksen fredag.

13 av de 20 mest omsatte aksjene steg, og Flex LNG-aksjen var vinneren blant de 20, med en oppgang på 10,3 prosent til 238,80 kroner og ny all-time high.

Equinor-aksjen steg 1,6 prosent til 325 kroner og ny all-time high, mens Aker BP-aksjen endte opp 0,4 prosent til 317,20 kroner. Aksjene fikk en opptur på slutten av dagen, etter at oljeprisen snudde opp på meldinger om brann på et Saudi Aramco-anlegg i Jidda i Saudi-Arabia, etter det som angivelig skal ha vært et missilangrep.

Salmar-aksjen steg 1,4 prosent til 692,20 kroner etter at styret i NTS hadde anbefalt aksjonærene å akseptere budet fra Salmar.

Aksjene i to selskaper til steg til ny all-time high; Kongsberg Gruppen og Cool Company.



Flere vinnere og tapere

Dagens vinner ble Prosafe-aksjen , som endte opp 14,7 prosent til 145,00 kroner. Oppgangen kom i kjølvannet av at Ulrichsen-familiens Vicama AS, Vicama Capital AS og Dima AS, som eies av adm. dir. i Vicama AS, Didrik J. Vigsnæs, kjøpte seg opp til en eierandel på 6,04 prosent torsdag.