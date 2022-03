Snuoperasjon på Wall Street

Etter det som skulle se ut som en dag med nedgang på samtlige indekser, endte to av de tre største indeksene med oppgang like før stengetid.

Ved stengetid så indeksene slik ut:

S&P 500 steg 0,5 prosent til 4.543,04.

Nasdaq falt 0,2 prosent til 14.169,30.

Dow Jones steg 0,4 prosent til 34.861,24.

Den amerikanske tiåringen lå på 2,484 prosent, mens Vix-indeksen falt til 20,93 poeng.

Flere selskaper la frem kvartalstall fredag. Den kinesiske elbilprodusenten NIO falt 9,4 prosent til 19,91 dollar pr. aksje etter publiseringen, mens The Honest Company, et varemerke startet av skuespilleren Jessica Alba, stupte over 22 prosent til 4,68 dollar pr. aksje.

Spotify melder fredag at de trekker seg delvis ut av Russland. Aksjen falt over 2 prosent.

Flere cannabisaksjer steg kraftig fredag. Både Canopty Growth Corporation og Aurora Cannabis steg over 8 prosent.

Apple -aksjen har i løpet av de siste 5 årene steget nesten 400 prosent. Likevel tror Amit Daryanani, analytiker i Evercore ISI, at selskapet fortsatt har et stort iboende potensiale, ifølge CNBC. Analytikeren trekker frem produkter og tjenester som VR-briller, elbiler og reklame er sider ved selskapet som fortsatt ikke er riktig priset inn i aksjen.

«Vi ser flere «moonshot»-muligheter som kan muliggjøre og drive ikke bare betydelig EPS-oppside, men også viktigere kan bidra til å drive en høyere verdsettelse,» står det i notatet. «Selv om det alltid er vanskelig å stable opp vekstvektorene, tror vi de kan være en rekke muligheter».

Frykt for renter, resesjon og Russland

Den amerikanske boliglånsrenten skøyt i været fredag, og ligger akkurat i underkant av 5 prosent, ifølge CNBC. Renten ligger nå 164 basispoenger gøyere enn for et år siden, og gjennomsnittsutgiftene i forbindelse med boliglån har blitt 20 prosent høyere i den samme perioden.

På mandagens rentemøte ble det klart at Fed planlegger å øke rentene 1,5 prosentpoeng i løpet av året. Citi tror at det dobbelte er et mer realistisk estimat.

Renteøkningene, Russlandskrig og det spinnville oljemarkedet fører til at bekymringene for en potensiell resesjon øker.

«Når de strammer inn pengepolitikken, er det føde for resesjon,» sa sjeføkonom i Moody's Analytics Mark Zandi, ifølge CNBC. «De kan gjøre en feil og tråkke på bremsen for hardt, og presse økonomien inn i en resesjon.»

Peter Boockvar, investeringssjef i Bleakley Advisory Group, tror dette er det perfekte tidspunktet å handle aksjer.

«Det er ingen bedre tid å kjøpe aksjer enn i et «bjørnemarked» og en kraftig nedgang, men du trenger penger for å gjøre det,» sa han. «Folk bør ikke være sjenerte for å holde kontanter i dette miljøet.»