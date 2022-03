Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,30 prosent like før kl. 07.00 mandag.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,43 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,10 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,13 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot klatrer 1,30 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,21 prosent.

I India er Sensex ned 0,59 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er stiger 0,24 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,35 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 2,79 prosent til 117,28 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,06 prosent til 110,41 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 119,81 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Etter det som skulle se ut som en dag med nedgang på samtlige indekser, endte to av de tre største indeksene med oppgang like før stengetid.

S&P 500 steg 0,5 prosent til 4.543,04, mens Nasdaq falt 0,2 prosent til 14.169,30. Dow Jones ble styrket 0,4 prosent til 34.861,24.

Flere selskaper la frem kvartalstall fredag. Den kinesiske elbilprodusenten NIO falt 9,4 prosent til 19,91 dollar pr. aksje etter publiseringen, mens The Honest Company, et varemerke startet av skuespilleren Jessica Alba, stupte over 22 prosent til 4,68 dollar pr. aksje.

Oslo Børs

Hovedindeksen steg til ny all-time high på 1.263,43 tirsdag denne uken, mens intradag høy på 1.271,29 kom onsdag. Sluttnoteringen tirsdag ble tangert fredag, men hovedindeksen sluttet altså litt under, på 1.261,53.