Equinor er ned 0,12 prosent til 324,60 kroner, mens Aker BP stiger 0,88 prosent til 320,00 kroner. Vår Energi er ned 2,42 prosent til 37,69 kroner etter at en rekke meglerhus har tatt opp dekning på aksjen.

Opptur

Lunar Bank har mandag lagt et bud på alle aksjene Instabank på 1,29 milliarder kroner. Nyheten sender Instabank-aksjen opp 54,17 prosent til 3,70 kroner.

Christen Sveaas er blant de som får kjempegevinst av salget , som også kan bli lønnsomt for de tidlige fotballproffene Martin Andresen og Morten Gamst Pedersen.

Også Quantafuel stiger kraftig, og aksjen er nå opp 24,32 prosent til 21,06 kroner. Selskapet kunngjorde i morges Proof of Concept for sitt anlegg på Skive, etter mer enn syv dager med kontinuerlig drift på et nivå som tilsvarer en årlig kapasitet på 16.000 tonn plastavfall.

Analytiker Ivar Ryttervold stusser imidlertid på flere ting med dagens gladmelding fra Quantafuel, og sier til Finansavisen at han ville vært forsiktig med å juble om han var investor.

En annen aksje som har høyt på mandagens vinnerliste er 5th Planet Games , som nå bekrefter at spillet Before Your Eyes vil være tilgjengelig på mobil senere i år når det blir en del av Netflix-spillkatalogen. Aksjen stiger nå 7,21 prosent til 1,19 kroner, og har på det meste i dag vært omsatt for 1,26 kroner.

Scatec meldte i morges at Raymond Carlsen slutter etter 13 år som toppsjef. Selskapet har ansatt Terje Pilskog, som i dag er EVP Project Development, som ny adm. direktør fra 1. mai. Aksjen er opp 0,16 prosent til 128,40 kroner.

I rødt

Svært få av tungvekterne faller mandag formiddag. Unntakene er Norsk Hydro, som svekkes 1,04 prosent til 89,22 kroner, og Kongsberg Gruppen, som er ned 1,57 prosent til 351,80 kroner.

Kahoot faller 1,83 prosent til 27,82 kroner, og Nordic Semiconductor går tilbake 1,36 prosent til 232,60 kroner.

Dagens foreløpig største taper er Astrocast, som er ned 8,18 prosent til 15,50 kroner på relativt lavt volum.