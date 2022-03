Tesla stiger markant på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 14.187,12 poeng mens Dow Jones står i 34.751,14 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.535,10 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,6 prosent til 21,98.

På vinnerlisten finner vi Tesla og Coinbase som stiger henholdsvis 5,1 prosent og 4,6 prosent mens Apple faller 1,0 prosent. Ifølge CNBC er det ventet at Apple vil kutte produksjonen av iPhone SE med 20 prosent i løpet av neste kvartal.

CNBC melder også at Tesla ønsker å foreta en aksjesplitt. Sist det skjedde var i august 2020. I forrige uke åpnet Tesla en gigantisk fabrikk i Tyskland, som skal ha en produksjonskapasitet på 500.000 biler årlig, ifølge Elon Musk selv. Prisen på fabrikken skal angivelig være på rundt 5,5 milliarder dollar.

Denne uken mener Handelsbanken at man særlig skal følge med på den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for mars.

«Som vi vet har jobbveksten vært sterk i det siste, og et videre fall i smittetallene vil også understøtte jobbveksten i mars. Antall nye dagpengesøkere har også fortsatt å avta. Dermed ventes det fortsatt god jobbvekst, om enn ikke fullt så sterkt som observert over de siste månedene», skriver Handelsbanken i en oppdatering mandag.

Analytikerne forventer at sysselsettingen steg med 490.000 personer i mars.