– Rana Gruber er et industriselskap som utbetaler kvartalsvise utbytter. Selskapet hører mer hjemme på hovedlisten enn vekstplattformen Euronext Growth, sier Gunnar Moe, konsernsjef i Rana Gruber.

Krigen i Ukraina har sendt energi- og råvarepriser opp, samtidig som Kina spiller en nøkkelrolle når prisen for jernmalm skal settes. Vi får besøk av konsernsjef Gunnar Moe i Rana Gruber som forteller om hva som nå skjer i markedet hans. Mandag tok selskapet steget over fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs, i en tid der aksjekursen har steget kraftig. 28.03.2022

Lunar Bank har mandag lagt et bud på alle aksjene Instabank på 1,29 milliarder kroner. Nyheten sendte Instabank-aksjen opp 53,75 prosent.

Christen Sveaas er blant de som får kjempegevinst av salget , som også kan bli lønnsomt for de tidlige fotballproffene Martin Andresen og Morten Gamst Pedersen.

Mandag har DNB Markets sendt ut en ny kjøpsanbefaling på Grieg Seafood . Tallknuserne forventer at lakseoppdretteren vil få et estimert operasjonelt driftsresultat på 365 millioner kroner i kvartalet, rundt 28 prosent over konsensus i markedet. Aksjen steg 3,7 prosent.

Alfred Berg-forvalter Kristian Tunaal finner røverkjøp i råvaresektoren og har favorittaksjer som to nordiske råvareprodusenter, et dansk farmasiselskap, en leder i fraktmarkedet og et kjent navn fra 1990-tallet.

Også Quantafuel steg kraftig, og aksjen endte opp 31,1 prosent. Selskapet kunngjorde i morges Proof of Concept for sitt anlegg på Skive, etter mer enn syv dager med kontinuerlig drift på et nivå som tilsvarer en årlig kapasitet på 16.000 tonn plastavfall.

Analytiker Ivar Ryttervold stusser imidlertid på flere ting med dagens gladmelding.

– Jeg ville vært forsiktig med å juble om jeg var investor, sier Ryttervold til Finansavisen.

Teknisk analyse av Quantafuel presentert av Stein Ove Haugen den 28.03.2022.

En annen aksje som endte høyt på mandagens vinnerliste var 5th Planet Games , som bekreftet at spillet Before Your Eyes vil være tilgjengelig på mobil senere i år når det blir en del av Netflix-spillkatalogen. Aksjen endte opp 9,9 prosent.

I rødt

Scatec meldte mandag morgen at Raymond Carlsen slutter etter 13 år som toppsjef. Selskapet har ansatt Terje Pilskog, som i dag er EVP Project Development, som ny adm. direktør fra 1. mai. Aksjen endte ned 0,4 prosent.

– Dette sjefsbyttet er et signal om at strategien ligger fast, sier styreleder John Andersen etter at konsernsjef Raymond Carlsen gir seg etter 13 år på topp.

EcoOnline har falt og falt på børs, men Arctic-analytiker Kristian Spetalen mener kursen fremdeles er for høy. Han tok mandag opp dekning av aksjen med salgsanbefaling og kursmål på 12 kroner. Aksjen falt 3,1 prosent.

Hexagon Purus har inngått investeringsavtaler med CIMC Enric for produksjonsfasilitet og forskningssenter i Kina. Aksjen falt likevel 1,3 prosent.

Interoil Exploration falt 9,9 prosent, Borgestad falt 9,5 prosent og Nordic Halibut falt 6,5 prosent.