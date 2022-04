Bred børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,56 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,56 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,43 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot klatrer 0,45 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,19 prosent.

I India er Sensex opp 0,46 prosent, S&P/ASX 20-indeksen i Australia stiger 0,73 prosent, mens Straits Times svekkes 0,23 prosent.

Eiendomsfall

Tech-aksjer løftet Hong Kong-børsen mandag, og fortsetter sammen med casino-aksjer opp i dag.

Eiendomsaksjer faller imidlertid tungt. Sunac er ned nær 20 prosent, etter en melding om at de vil stoppe handelen 1. april. Det skjer ifølge CNBC kun dager etter en uttalelse om at de vil utsette 2021-rapportering og slutte seg til en voksende liste over kinesiske utviklere som ikke er i stand til å legge frem tall i tide.

I tillegg svekkes Shimao-aksjen 7 prosen, og Kinas CSI eiendomsindeksen har i dag vært ned så mye som 2 prosent.