Harmonychain faller tirsdag formiddag 4,95 prosent til 0,87 kroner. Toppene i selskapet vil nå ha et gigantisk opsjonsprogram til seg selv, og Finansavisen skriver at at gründer og teknologidirektør Christian Rustad gikk til frontalangrep på resten av styret da forslaget kom opp.

Quantafuel ble mandag en av dagens største vinnere med en oppgang på hele 31,1 prosent, etter å ha kunngjort Proof of Concept for sitt anlegg på Skive.

Tirsdag faller imidlertid aksjen tilbake 3,51 prosent til 21,42 kroner. Arctic-analytiker sa i går til Finansavisen at han ville vært forsiktig med å juble for selskapets gladmelding.

Hva betyr et «proof of concept» og er Quantafuels utfordringer nå løst en gang for alle? Finansavisens Per Stefan Præsterud forklarer.

Ellers blant tungvekterne er Norsk Hydro ned 1,36 prosent til 88,78 kroner, Golden Ocean svekkes 2,68 prosent til 105,50 kroner, mens Frontline faller 1,88 prosent til 73,22 kroner. REC Silicon går tilbake 0,75 prosent til 14,54 kroner.

Dagens børsdebutant, Odfjell Technology, er også en av dagens foreløpig største tapere med et fall på 5,13 prosent til 24,99 kroner.

Øverst på taperlisten troner imidlertid Canopy Holding, med et fall på 9,99 prosent til 1,53 kroner. Selskapet meldte i morges at deres toppsjef nå slutter etter et drøyt år i stillingen.

Opptur

Etter å ha lagt frem tall, stiger Cadeler -aksjen nå 4,09 prosent til 36,80 kroner. Selskapet tredoblet inntektene og kvittet seg med underskuddet på driften i 2021.

Blant de mest omsatte aksjene stiger blant andre MPC Container Ships 1,83 prosent til 27,80 kroner, mens Kahoot styrkes 4,75 prosent til 28,66 kroner.

Schibsted A-aksje er opp 6,90 prosent til 232,50 kroner, mens B-aksjen klatrer 6,43 prosent til 201,80 kroner. Blommenholm Industrier har i dag kjøpt Schibsted-aksjer for over 56 millioner kroner.

Reach Subsea stiger 4,71 prosent til 4,00 kroner etter at Fearnley i dag oppjusterte kursmålet på aksjen.

DOF er tirsdag tildelt flere ny kontrakter, og aksjen løftes 9,34 prosent til 1,19 kroner.