Wall Street stiger kraftig

Før åpning indikerte futures at Wall Street skulle stige kraftig.

Ved åpning ser indeksene slik ut:

Nasdaq stiger 1,3 prosent til 14.539,01.

S&P 500 stiger 2 prosent til 4.625,85.

Dow Jones stiger 1,7 prosent til 35.363,41.

Den 10-årige statsobligasjonsrenten er på 2,418 prosent, mens Vix-indeksen faller til 18,80.

Den store stigningen skyldes mest sannsynligvis avspenningen i konflikten mellom Russland og Ukraina. Etter det som ser ut til å være en massiv fremgang i samtalene mellom partene, virker det nå som at landene er villige til å inngå en form for våpenhvile. Like etter møtet stupte oljeprisen.

Tesla meldte i går om at de ønsker å utføre en aksjesplitt, og steg 5 prosent. Aksjen stiger 0,2 prosent i dag.

FedEx stiger over 4 prosent fra start, etter det ble kjent at adm. direktør Fred Smith vil avtre fra stillingen sin i selskapet.

Uber stiger nesten 5 prosent etter å ha inngått en avtale med et San Fransisco-basert taxiselskap, skriver CNBC.

GameStop, den mest omtalte av de såkalte «meme-aksjene», har steget nesten 150 prosent de siste 10 dagene. Aksjen faller 4,2 prosent fra start.

De såkalte FAANG-aksjene stiger fra start, med unntak av Facebooks morselskap Meta.