Oljekaos etter Ukrainanyheter

Etter nyheter om positive samtaler mellom Russland og Ukraina, falt oljeprisen nesten 7 prosent. Tungvekterne på børsen fulgte etter med like store fall.

Hovedindeksen falt 1,2 prosent til 1.246,57.

Brentoljen sto ved stengetid på 107,39 dollar pr. fat, ned 4,53 prosent fra åpning. WTI-oljen falt 4,3 prosent fra åpning ned til 101,36 dollar pr. fat.

– Årsaken til at oljeprisen plutselig faller er at det kanskje kan være noen form for våpenhvile på gang. Beskjeden kommer også fra russiske medier, så da mistenker man at den har en viss form for hold, men det er vanskelig å vite, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB til E24.

Flere banker, blant annet DNB og Nordea, meldte i løpet av mandag at de setter opp rentene, etter det ble kjent at Norges Bank satt opp styringsrenten til 0,75 prosent forrige uke.

Tirsdag følger flere andre banker at de følger etter. Sparebanken Møre, Sparebank1 Østlandet, SBanken og Danske Bank setter alle opp renten 025 prosentpoeng.

Bare i løpet av noen få dager har renten på tiårige norske statsobligasjoner steget fra 2,50 prosent til 2,80 prosent, og det blir raskt mye dyrere å binde boliglånsrenten.

Dagens bevegelser

Oljeprisfallet var dårlige nyheter for oljerelaterte aksjer. Equinor falt 5,1 prosent til 305,70 kroner pr. aksje, Aker BP falt 3,7 prosent til 305,60 kroner, og Vår Energi falt 2,1 prosent til 35,45 kroner. Norsk Hydro falt 6,7 prosent.

Mindre oljerelaterte selskaper ble påvirket i større grad. InterOil Exploration and Production falt 8,8 prosent, Siem Offshore falt 8,7 prosent, og Flex LNG og Solstad Offshore falt begge 5,3 prosent.

Aker Clean Hydrogen falt 16,8 prosent, etter at selskapet gikk ut av HEGRA-prosjektet.

Quantafuel falt 7,6 prosent. Selskapet meldte mandag om gode nyheter angående sitt anlegg i Danmark, og steg over 30 prosent.'

Alfye Group falt 9,2 prosent etter at selskapet publiserte sin årsrapport tirsdag.

Canopty Holdings falt 5,9 prosent etter at konsernsjefen slutter i selskapet. Aksjen har tapt seg enormt etter at Bent Grøver inntok førersetet.

Dagens vinner på børsen ble SAS, som steg 15,3 prosent, mens Norwegian steg 7,7 prosent.

Desert Control steg 11,6 prosent, etter at selskapet hyret inn nye toppledere.

Zwipe steg 11,0 prosent, etter en børsmelding som omhandler deres avtale med Visa.

Kahoot steg 7,9 prosent. Kepler Cheuvreux meldte mandag at de nedgraderer selskapet til hold, og setter kursmål 30 kroner, ifølge TDN.

Autostore steg 6,3 prosent til 32,14 kroner, etter spådommer om aksjepris på 45 kroner.

Schibsted ser. A steg 4,3 prosent, etter det ble kjent at Blommenholm Industrier kjøper aksjer i selskapet for over 56 millioner kroner.