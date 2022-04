Oslo Børs stiger i åpningen onsdag.

Etter en knapp times handel står hovedindeksen i 1.265,14, opp 1,50 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,86 prosent til 112,28 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,19 prosent til 106,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 107,39 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisene falt tungt tirsdag ettermiddag etter meldinger om at Russland betydelig vil redusere militær aktivitet nær Kyiv og Tsjernihiv.

«Det er en viss skepsis rundt Russlands kunngjøring, og det er grunnen til at vi så markedet hente seg inn igjen gjennom kvelden og natten», skriver ING-analytikerne Warren Patterson og Wenyu Yao, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 5,87 prosent til 323,65 kroner, mens Aker BP er opp 5,86 prosent til 323,50 kroner. Vår Energi styrkes 2,64 prosent til 36,39 kroner.

Aker-fusjon

Onsdag morgen ble det kjent at Aker Horizons, Aker Offshore Wind (AOW) og Aker Clean Hydrogen (ACH) skal fusjoneres. Både AOW og ACH vil nå bli reposisjoner som privateide datterselskaper av Aker Horizons.

Nyheten sender Aker Horizons ned 4,56 prosent til 22,00 kroner.

Aker Clean Hydrogen er derimot opp 6,06 prosent til 4,99 kroner, mens Aker Offshore Wind styrkes 2,24 prosent til 2,75 kroner.

Opptur

Insr Insurance Group topper onsdag morgen vinnerlisten med en oppgang på hele 29,15 prosent til 0,26 kroner.

Oppturen kommer etter at det i morges ble kjent at Kvantia AS, som fra før av ikke eier noe i selskapet, har kjøpt 12,7 millioner aksjer til en kurs på 0,16 kroner. Det tilsvarende 8,5 prosent av selskapet.

Tungvekteren Norsk Hydro klatrer 4,67 prosent til 87,88 kroner, etter at Barclays i dag løftet kursmålet på aksjen.

Ellers blant de mest omsatte styrkes John Fredriksen-aksjene Golden Ocean og Frontline henholdsvis 3,12 prosent til 105,70 kroner og 2,12 prosent til 72,38 kroner.

Nel er opp 2,18 prosent til 14,78 kroner, mens Kongsberg Gruppen klatrer 1,05 prosent til 345,60 kroner.

Siem Offshore stiger 7,78 prosent til 8,60 kroner etter melding om ny kontraktstildeling.

I rødt

Cadeler faller 5,42 prosent til 35,28 kroner. Selskapet la i går frem tall som viste en tredobling av inntektene, men Pareto har onsdag nedgradert aksjen.