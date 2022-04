Dette er Røkkes dag på Oslo Børs – tre aksjer stiger til ny all-time high

Også DNB Markets noterer ifølge TDN Direkte at Aker Horizons nå får økt kapitaltilgang gjennom oppkjøpet av Aker Clean Hydrogen, samtidig som Aker Offshore Wind ville ha brent all kapital rundt andre kvartal 2022.

Tapere og vinnere

Insr Insurance Group er så langt onsdagens vinner og svinger mellom å være opp fra 30 til 40 prosent, til siste 0,28 kroner.

Oppturen kommer etter at det i morges ble kjent at Kvantia AS, som fra før av ikke eier noe i selskapet, har kjøpt 12,7 millioner aksjer til en kurs på 0,16 kroner. Det tilsvarende 8,5 prosent av selskapet.

Dagens taper er Clean Seas Seafood, som faller 26 prosent til 2,90 kroner, fulgt av hydrogenseskapet Hyon og aksjen faller 11,5 prosent til 2,30 kroner.

Siem Offshore stiger 4,7 prosent til 8,35 kroner etter melding om ny kontraktstildeling.

Cadeler faller 6.4 prosent til 34,93 kroner. Selskapet la i går frem tall som viste en tredobling av inntektene, men Pareto har onsdag nedgradert aksjen.

Gram Car Carriers er blant aksjene som stiger mest onsdag og aksjen er i all-time high (se over) etter at selskapet etter stengetid på børsen tirsdag meldte om en femårskontrakt for «Viking Emerald» (4.200 CEU) Kontrakten starter opp i mai 2022 på en time charter-rate på 28.000 dollar pr dag, som gir en samlet kontraktsverdi på rundt 51 millioner dollar.

«51 millioner dollar over charterperioden er en rate som er litt over våre estimater og med lengre varighet, som etter vårt syn er enda viktigere», skriver analytiker Andreas Nibe Nygård i Kepler Cheuvreux.

Videre skriver Splash 247 onsdag ifølge TDN Direkte at ratene for bilskip når nye rekordnivåer, ifølge en ny analyse fra VesselsValue. Tidligere i mars ble den 2008-bygde «Lake Wanaka» (4.902 CEU) sluttet på ettårskontrakt til 50.000 dollar pr dag, som er 10.000 dollar mer enn det syv år yngre skipet «Lake Geneva» (6.178 CEU) oppnådde for seksmånederskontrakt i en slutning 12 uker før.

«Det vil ikke vare lenge før vi ser slutninger på 75.000 dollar pr dag for Post Panamax-skip. Logisk sett bør vi forvente enda høyere basert på de fundamentale forholdene», heter rapporten fra VesselsValue onsdag.

Olje og gass

Brent-oljen stiger 0,8 prosent til 112,15 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,0 prosent til 106,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 107,39 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisene falt tungt tirsdag ettermiddag etter meldinger om at Russland betydelig vil redusere militær aktivitet nær Kyiv og Tsjernihiv.

«Det er en viss skepsis rundt Russlands kunngjøring, og det er grunnen til at vi så markedet hente seg inn igjen gjennom kvelden og natten», skriver ING-analytikerne Warren Patterson og Wenyu Yao, ifølge TDN Direkt.

Europeiske gasspriser stiger videre onsdag, og gass med levering i Nederland (TTF) er i øyeblikket opp 13 prosent, melder TDN Direkt. Tyske myndigheter opplyser at de nå vil gå i gang med første fase av nødplanen for å bli uavhengige av russiske gassleveranser, hvilket i første om gang vil innebære overvåking av gassforbruk- og reserver.