SISTE: Børsene åpnet ned i New York onsdag.

Etter fem minutters handel var Dow Jones tilnærmet uendret, ned 0,07 prosent til 35.270,63 og den bredere S&P 500 var ned 0,2 prosent til 4.621,86. Nasdaq falt 0,3 prosent til 14.569,93.

13 av de 30 aksjene i Dow Jones indeksen stiger, med Caterpillar opp 1,6 prosent. Home Depot faller 2,2 prosent.

Fokuset i markedet ligger blant annet på utviklingen i krigen mellom Russland og Ukraina og bekymringer knyttet til invertering av den amerikanske rentekurven.

- Markedet er nå opp nesten 10 prosent de siste 10 dagene, så vi har hatt et ganske utrolig rally på veldig kort tid uten veldig mange nyheter, bortsett fra at vi faktisk har priset flere renteøkninger inn i markedet. Dette har vært en fin reise, men jeg ville ikke blitt for komfortabel for resten av dette året, fordi jeg tror vi kommer til å fortsette å se mye volatilitet, sier Stephanie Lang, investeringssjef i Homrich Berg, fortalte CNBC.

Tirsdag inverterte deler av rentekurven i USA (de korte rentene er høyere enn de lange), for første gang siden 2019. En invertert rentekurve har i de siste tiårene blitt etterfulgt av en resesjon innen to år, inkludert nedgangen i 2020 forårsaket av covid-19-pandemien, noterer Reuters.

Onsdag er 2-års renten i USA på 2,37 prosent, mens 10-års renten er på 2,43 prosent.

TDN Direkt