GRAM

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,2 prosent til 1.273,82 onsdag. Det ble omsatt for 6,3 milliarder kroner i aksjer som inngår i hovedindeksen.

Både Salmar og Austevoll Seafood steg til ny all-time high. Salmar steg 1,8 prosent til 708,80 kroner og Austevoll endte opp 1,3 prosent til 141 kroner.

I tillegg ble det ny kursrekord for Cloudberry Clean Energy som steg 0,8 prosent til 18,56.

Det ble også ny all-time high for Gram Car Carrieres som endte opp 8,8 prosent til 97,53 kroner på ny kontrakt og forventninger om enda høyere rater. Selskapet meldte om en femårskontrakt for «Viking Emerald» (4.200 CEU) til 28.000 dollar pr dag. Ifølge en rapport fra VesselValue vil det heller ikke vare lenge før vi ser 75.000 dollar pr. dag og høyere for Post Panamax-skip.

14 av de 20 mest omsatte aksjene steg og blant tungvekterne endte Equinor opp 6,9 prosent til 326,20 kroner og ny all-time high. Børsverdien økte dermed med 66,8 milliarder kroner til 1.064 milliarder kroner. Oppgangen kom på høyere oljepris og at Sparebank 1 Markets oppgraderte aksjen til kjøp med kursmål på 370 kroner, fra tidligere 280 kroner.

Oljeprisen løftet også Aker BP med 6,5 prosent til 325,300 kroner. Vår Energi steg 1,4 prosent til 37,08 kroner.

Quantafuel rapporterte om Proof of Concept mandag, men Nordea Markets-analytiker Elliot Jones lar seg ikke imponere. John Fredriksens Golden Ocean spås opp tross et utfordrende marked. Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets er ute med ny sektoroppdatering på oljeaksjer.

Prosafe smalt opp 18,8 prosent til 164,40 kroner på slutten av dagen og er da opp 522 prosent den siste uken og 112,7 prosent den siste måneden.

Norsk Hydro steg 5,5 prosent til 88,60 kroner, etter at Barclays løftet kursmålet på aksjen.

Kjell Inge Røkke hadde en god dag på Oslo Børs onsdag. Aker BP steg kraftig og tidlig onsdag ble det kjent at Aker Horizons, Aker Offshore Wind (AOW) og Aker Clean Hydrogen (ACH) skal fusjoneres. Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydogen vil nå bli reposisjonert som privateide datterselskaper av Aker Horizons.