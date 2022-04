(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller i åpningen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.268,13, ned 0,45 prosent.

Oljeprisen

USA meldte i natt at de nå vurderer å slippe én million fat pr. dag ut i markedet. Det har sendt oljeprisene rett ned.

Brent-oljen er torsdag morgen ned 5,02 prosent til 107,00 dollar fatet, og har på det laveste i natt vært omsatt for 106,98 dollar. WTI-oljen faller 4,57 prosent til 102,55 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 114 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Dette er det markedet virkelige trengte for å kjøle ned prisene – en konstant strøm av forsyning. Et engangsslipp fra de strategiske lagrene har vært et utilstrekkelig svar på den pågående forsyningsmangelen, kommenterer Vandana Hari i Vanda Insights, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 1,06 prosent til 323,20 kroner, mens Aker BP går tilbake 2,03 prosent til 318,70 kroner. Vår Energi svekkes 1,46 prosent til 36,54 kroner.

Børsraketten InterOil Exploration and Production faller 5,70 prosent til 2,24 kroner. Aksjen er siden nyttår styrket over 150 prosent, mens den i løpet av den siste uken har falt tilbake 24 prosent.

Opptur

Stolt-Nielsen har torsdag morgen lagt frem kvartalstall. Selskapet hevet bunnlinjen med 2.000 prosent og slo analytikernes estimater. Det sender aksjen opp 3,75 prosent til 166,00 kroner.

Blant tungvekterne styrkes MPC Container Ships 2,69 prosent til 28,65 kroner. Selskapet har de seneste ukene inngått fem nye slutninger, inkludert fire flerårige slutninger «på veldig gunstige rater». I tillegg bestiller selskapet to nybygg.

Ellers klatrer DNB 0,59 prosent til 205,00 kroner, mens Sbanken stiger 0,38 prosent til 104,60 kroner. Orkla er opp 1,02 prosent til 79,54 kroner, og REC Silicon styrkes 1,24 prosent til 14,72 kroner.

Dagens foreløpig største vinner, dog på lavt volum, er GC Rieber Shipping , som klatrer 13,04 prosent til 10,40 kroner. Shearwater GeoServices, hvor GC Rieber Shipping eier 19 prosent, meldte i morges at de har sikret seg en Equinor-kontrakt.