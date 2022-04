Aksje stiger tosifret etter dobling på få uker

Oslo Børs ligger an til fall igjen torsdag, etter sterk oppgang og ny rekord onsdag. Hovedindeksen er i 15-tiden ned rundt 1 prosent.

Oljeprisene medvirker til utviklingen i Oslo. Brent-oljen er ned 5,0 prosent til 107 dollar fatet, mens WTI-oljen handles ned 4,3 prosent til 102,70 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag var prisen for et fat Brent-olje rundt 114 dollar. USA meldte i natt at en million fat pr. dag kan bli sluppet ut i markedet.

Equinor og Aker BP faller mindre enn en prosent i lunsjtider torsdag. Vår Energi , der John Fredriksen har solgt seg ytterligere ned, faller rundt en halv prosent.

Bjarne Schieldrop, analysesjef for råvarer i SEB, spår heftig rekyl i oljeprisen og tvinger analytikerkollega til å løfte kursmålene for flere oljeaksjer.

Anders Rosenlund i SEB anbefaler selg av Nel og setter kursmålet til 10 kroner – 33 prosent lavere enn dagens kurs. SpareBank 1 Markets-analytiker Christopher Møllerløkken aksjen opp til 980 kroner fra tidligere 850. Det er 20 prosent oppside. Nå spår Eivind Garvik i Carnegie Cloudberry Clean Energy opp ytterligere 13 prosent og setter kursmålet til 21 kroner.

Tungvekteren med mest vind i seilene er MPC Container Ships , som klatrer 6 prosent på relativt høy omsetning. Markedet for containerfrakt holder seg stamt, og rederiet har inngått flerårige slutninger på det som omtales som veldig gunstige rater.

REC Silicon er opp rundt 2 prosent. Innen solenergi er det kommet nyheter om at EU-kommisjonen vil gjøre det som trengs for å gjenoppbygge Europas solenergiproduksjonsindustri, ifølge TDN Direkt. Onsdag ble det kjent at den koreanske giganten Hanwha Solutions, RECs nye storeier, fyller krigskassen for nye investeringer.

En av aksjene som ligger an til å bli torsdagens vinner, er det restrukturerte boligriggselskapet Prosafe . Aksjen er opp rundt 7 prosent, og fortsetter dermed oppover etter mer enn en dobling på én måned.

Stolt-Nielsen klatrer også etter fremleggelsen av førstekvartalstall. Resultatet var selskapets sterkeste siden 2008 , ifølge avtroppende toppsjef Niels G. Stolt-Nielsen.

Blant aksjene som faller mest, er videokonferanseselskapet Pexip . Aksjen er ned rundt 4 prosent etter at Arctic-analytiker Kristian Spetalen har justert kursmålet igjen.

Norway Royal Salmon faller også etter milliardemisjonen onsdag kveld.

Veidekke -aksjen er ned drøyt 3 prosent etter at entreprenørkonsernet presenterte sine markedsutsikter torsdag morgen. Veidekke mener sterk etterspørsel tilsier høyt aktivitetsnivå langt inn i 2022, men også at Ukraina-krigen gir stort utfallsrom.

AF Gruppen faller også, rundt 2 prosent.