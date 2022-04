96 år med data tilsier at oppgangen kan fortsette

Futures torsdag etter lunsj tyder på børsene i New York kan åpne litt blandet, med Nasdaq svakt opp og S&P 500 uendret. Oppgangen kan imidlertid fortsette de kommende uken, hvis gamle data og statistikk fremdeles kan si noe om fremtiden.

Den brede S&P 500-indeksen kom ut av korreksjonen tirsdag. I kjølvannet av det bruker den videre utviklingen også å være positiv de neste ukene og månedene, viser data som strekker seg tilbake til 1928, ifølge Marketwatch.

S&P 500 falt over 13 prosent fra 3. januar i år til 8. mars, noe som ifølge Dow Jones Market Data defineres som en korreksjon. Hadde den falt over 20 prosent hadde indeksen vært i et såkalt «bear» marked, men det slipper vi kanskje om dataene ikke spiller oss et puss denne gangen.

Opp 11 prosent

Etter bunnen 8. mars steg indeksen 11,1 prosent frem til tirsdag, og selv etter onsdagens lille nedtur er den fremdeles opp over 10 prosent fra bunnen. Da er indeksen per definisjon uten av korreksjonen. Basert på data, som altså skriver seg tilbake til 1928, har medianoppgangen ett år etter vært på 11,5 prosent, mens den gjennomsnittlige oppgangen har vært på 14 prosent. Og indeksen har steget 77 prosent av tiden.

Data viser ifølge Marketwatch at det også har vært en positiv utvikling selv kort tid etter at indeksen kom ut av korreksjonen. Statistikken viser positiv utvikling både en uke etter, to uker etter, tre uker etter, en måned etter, tre måneder etter og seks måneder etter at indeksen har kommet ut av korreksjonen.

Bare en liten fartsdump

Det finnes ikke tilsvarende data for Oslo Børs, men her hjemme falt hovedindeksen heller ikke mer enn 6,5 prosent i løpet av korreksjonen i USA. Og etter det hadde Oslo Børs til og med onsdag steget 11,5 prosent fra bunnen 24. januar.