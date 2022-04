Investorene på børsene i New York har fått mye informasjon å fordøy i det siste, og det har ikke vært mye å rope hurra for. Alt rundt krigen i Ukraina. Renteoppgang, og forventninger om mange flere hevinger i år og neste år. Stigende energipriser og lavere BNP-vekst.

Torsdag kom også nye PCE-inflasjonstall, som er de sentralbanken ser mest til i sin pengepolitikk. Den viste en økning på 6,4 prosent år over år i februar. Det var også opp fra 6,0 prosent i januar. Kjerne PCE, som er uten mat og energi, steg med 5,4 prosent. Det ga ingen utsikter til færre rentehevinger enn det som er blitt varslet og dermed surnet stemningen igjen.

Onsdag kom det også tall som viste at de amerikanske selskapene aldri har tjent mer penger enn i 2021, og at det var en oppgang på 25 prosent fra pandemiåret 2020. Økningen var også den største siden 1976. Den blir kanskje ikke lett å toppe med det første?

Etter at S&P 500 hadde steget over 11 prosent fra bunnen den 8. mars, begynte investorene å ta gevinst onsdag, og etter de siste nøkkeltallene så de tilsynelatende ingen grunn til ikke å fortsatte torsdag.

Fryktindeksen VIX steg 6,4 prosent til 20,56.



Dow Jones falt 1,56 prosent, tilsvarende 550,4 poeng, til 34.678,35. Den bredere S&P 500 endte ned 1,57 prosent til 4.530,41 og Nasdaq falt 1,54 prosent til 14.220,52.

Alle de 30 aksjene i Dow Jones indeksen falt, og mest falt Walgreens Boots Alliance, med 5,7 prosent til 44,77 dollar. Her tok investorene tilsynelatende også gevinst, etter at selskapet la frem bedre tall for selskapet andre kvartal enn ventet, ifølge Marketwatch. Caterpillar falt bare 0,12 prosent til 222,82 dollar og ble med det dagens «vinner».

Flere tapere

Meta falt 2,4 prosent til 222,36 dollar, mens Amazon endte ned 2,0 prosent til 3.259,95 dollar.

Apple falt 1,8 prosent til 174,61 dollar etter at selskapet torsdag annonserte et nytt abonnementsbasert produkt for bedriftskunder, ifølge CNBC.

Netflix falt 1,8 prosent til 374,59 dollar. Alphabet endte ned 2,1 prosent til 2.792,99 dollar.