Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,44 prosent like før kl. 07.00 fredag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,8,-0,2] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,41 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,02 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,62 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,72 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,69 prosent.

I India styrkes Sensex 0,18 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,11 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,05 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,18 prosent til 104,52 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,52 prosent til 99,79 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 107,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Dow Jones falt 1,56 prosent, tilsvarende 550,4 poeng, til 34.678,35. Den bredere S&P 500 endte ned 1,57 prosent til 4.530,41 og Nasdaq falt 1,54 prosent til 14.220,52.

Alle de 30 aksjene i Dow Jones indeksen falt, og mest falt Walgreens Boots Alliance, med 5,7 prosent til 44,77 dollar. Her tok investorene tilsynelatende også gevinst, etter at selskapet la frem bedre tall for selskapet andre kvartal enn ventet, ifølge Marketwatch.

Caterpillar endte kun ned 0,12 prosent til 222,82 dollar og ble med det dagens «vinner».

Oslo Børs

Oslo Børs falt torsdag fra de rekordhøye nivåene som ble oppnådd onsdag. Hovedindeksen endte ned 0,98 prosent til 1.261,35 poeng.

Containerrederiet MPC Container Ships steg solide 6,1 prosent til 29,60 kroner. Rederiet har inngått flerårige slutninger på det som omtales som veldig gunstige rater.

En annen shippingaktør i medvind var Stolt-Nielsen , som la frem knalltall for første kvartal torsdag. Kjemikalietankselskapet steg 3,8 prosent til 166,00 kroner.

Dette skjer i dag:



Årsrapport:

American Shipping Company, American Tanker, Elopak, Jæren Sparebank, Nordic Unmanned, Reach Subsea, Romerike Sparebank, Seadrill, Sparebanken Sør, Volue

