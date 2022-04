Oslo Børs falt i åpningen, men har fredag formiddag snudd opp.

Like før kl. 11.30 står hovedindeksen i 1.267,62, opp 0,50 prosent.

Opptur

Blant de mest omsatte aksjene er det MPC Container Ships som stiger mest, og er nå opp 6,08 prosent til 31,40 kroner. Den siste uken er aksjen styrket over 20 prosent. Arctic Securities har fredag gjentatt sin kjøpsanbefaling og ser nå 25 prosent oppside.

Børsnykommeren Cool Company styrkes 3,31 prosent til 96,80 kroner. Pareto Securities ser nå 35 prosent oppside i Tor Olav Trøims gassrederi.

Pareto har fredag også løftet sine anslag for lakseprisen på både kort og lang sikt. Sjømat-aksjene styrkes, og Mowi er opp 2,35 prosent til 243,60 kroner. SalMar styrkes 4,31 prosent til 728,50 kroner, og Grieg Seafood klatrer 5,25 prosent til 126,40 kroner.

Stolt-Nielsen la torsdag morgen frem kvartalstall, og DNB Markets har fredag jekket opp sitt kursmål til 209 kroner. Aksjen stiger nå 3,61 prosent til 172,00 kroner.

MPC Container Ships har tredoblet seg på børs det siste året og betaler rundt 20 prosent i utbytte. Arctic Securities høyner i dag kursmålet på shippingaksjen til 37 kroner, gjentar kjøp og ser med det 25 prosent oppside fra dagens kurs. Tor Olav Trøims Cool Company har ikke steget nok ifølge Eirik Haavaldsen i Pareto Securities. Han sier at LNG-markedet har blitt enda hetere de siste to ukene og at kursen til Cool Company henger etter konkurrenter som Awilco LNG og Flex LNG. Her er det raske penger å hente skal vi tro Haavaldsen.