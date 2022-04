Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 14.288,94 poeng mens Dow Jones står i 34.793,98 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.543,80 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,43 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,1 prosent til 20,34.

Sysselsettingen utenfor landbrukssektoren i USA økte med 431.000 stillinger i mars, viser nye, offisielle tall fredag. Den månedlige arbeidsmarkedsrapporten, kjent som «Nonfarm payrolls», omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall. Den viser videre at ledighetsraten i forrige måned var på 3,6 prosent.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 490.000 i mars, og en ledighetsrate på 3,7 prosent.

Privatkundene i DNB Markets har flere favorittaksjer på New York-børsen. De fem mest handlede utenlandske aksjene i mars var GameStop, Tesla, AMC Entertainment, Mullen Automotive og Freyr Battery.

– Det er fortsatt stor interesse for GameStop og Tesla, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB Markets, til Finansavisen.