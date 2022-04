Riggrakett fortsetter oppturen – steget 160 prosent siste mnd.

Borr Drilling stiger 3,9 prosent. Teknisk analyse viser nå muligheter for solid oppside for aksjen.

«Trenden gir rom for mer enn en dobling», skriver Finansavisen om Borr i søndagens aksjetips.

I rødt

Zwipe har inngått et samarbeid med National Bank of Iraq. Selskapet skal nå gjennomføre et pilotprosjekt for biometriske betalingskort i Irak. Aksjen faller 2,2 prosent tross meldingen.

Danske Bank mener prisingen og eksponeringen mot et marked i bedring vil fortsette å trekke investorer til oljeserviceselskapet Subsea 7 . Meglerhuset ser 20 prosent oppside i aksjen som i dag faller 1,4 prosent.

Gaming Innovation Group har signert en avtale med GM Gaming Limited for levering av spilltjenester for Betway i Portugal. Aksjen faller likevel 3,2 prosent.

Basert på en anbudsprosess har Rana Gruber besluttet å tildele entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner kontrakt for den første fasen av utviklingen av neste gruvenivå (L91). Aksjen faller 2,4 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 0,5 prosent til 103,87 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,6 prosent til 98,64 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 105,19 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisene falt litt da terminkontraktene åpnet for handel natt til mandag, blant annet som følge av at Houthi-opprørere og Saudi-Arabia har gått med på en 60 dagers våpenhvile fra 2.april.

Oljemarkedet har fortsatt også fokus på frislipp av fat fra USAs strategiske oljelager. Nyheten sendte i forrige uke oljeprisen ned hele 7 prosent – det største fallet siden april 2020.

«Den truende flommen av amerikanske fat endrer ikke det faktum at markedet vil slite med forsyningene de kommende månedene», sier PVM-analytiker Stephen Brennock til CNBC.

«USAs frislipp blekner i forhold til forventningene om at 3 millioner fat russisk olje vil stengt inne når sanksjonene biter fra seg og kjøpere avviser kjøp», påpeker han.

Equinor faller 0,6 prosent, mens Aker BP er ned 1,6 prosent. Vår Energi klatrer på sin side 1,4 prosent.