Elon Musk stjeler oppmerksomheten på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 14.304,04 poeng mens Dow Jones står i 34.726,22 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret på 4.546,15 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,4 prosent til 20,29.

En melding til det amerikanske finanstilsynet viser at Elon Musk eier nesten 73,5 millioner aksjer i Twitter, hvilket representerer en eierandel på 9,2 prosent, ifølge CNBC. Basert på fredagens sluttkurs er innsatsen på 2,89 milliarder dollar, tilsvarende litt over 25 milliarder kroner. Kort tid etter at mandagens handel tok til stiger Twitter-aksjen 22,9 prosent til 48,30 dollar.

Tallknuserne i Handelsbanken beskriver rentereferatet fra Fed som en av ukens viktigste nyheter etter at rentebeskjeden fra 16. mars ble tolket i haukete retning.

«Renteforventningene i markedet har også tiltatt etter dette møtet, og det blir interessant å se om Fed antyder muligheten for en desto raskere renteoppgang enn hva de har skissert så langt», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Roger Berntsen i Nordnet mener fredagens rentebevegelser er et svakhetstegn hva angår underliggende vekstutsikter og inflasjonsutsikter. I mandagens rapport skriver han at et stramt arbeidsmarkedet og en høy inflasjon vil resultere i høyere styringsrenter (Fed Funds Rate) som igjen vil dempe den økonomiske veksten lenger frem i tid.

– Inflasjonen i Europa er uhørt høy, og det vil dra inn kjøpekraften og gjøre det vanskelig for husholdningene å opprettholde etterspørselen. Det er et digert usikkerhetsmoment i 2022, og det kan gå spektakulært til helsike på børsen, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.