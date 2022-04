Rally etter Musk-kjøp

Det ble en grønn start på uken for alle de tonenangivende indeksene på Wall Street. S&P500 endte opp 0,81 prosent til 4.582,64, Nasdaq Composite steg 1,9 prosent til 14.532,55 og Dow Jones Industrial Average klatret 0,30 prosent til 34.921,88.

De lange rentene steg ytterligere. Den amerikanske tiåringen handles nå på 2,415 prosent og trettiåringen på 2,479 prosent. Den såkalte fryktindeksen Vix-indeksen falt 4,9 prosent.

Verdens rikeste mann Elon Musk avslørte tidligere i dag at han har kjøpt 9,2 prosent av aksjene i Twitter . Analytikere tror Musk kan ta prøve å ta en mer aggressiv holdning her på Twitter og at det kan føre til et slags oppkjøp. Aksjen hoppet 27 prosent etter at nyheten ble kjent for markedet.

Kaffekjeden Starbucks annonserte på mandag at de vil utsette sitt tilbakekjøpsprogram for aksjer umiddelbart samtidig som Howard Schultz vender tilbake til toppledelsen i selskapet. Aksjen falt 3,7 prosent etter nyheten.

I skrivende stund handles et fat Brent olje til 107.89 dollar fatet og et fat WTI-olje til 103.47 dollar fatet.