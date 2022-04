Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,35 prosent like før kl. 08.00 tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1,0,3] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen derimot faller 0,35 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes 0,06 prosent og Sensex i India er ned 0,32 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,55 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,34 prosent.

Markedene i Kina og Hongkong er tirsdag stengt.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,33 prosent til 109,0 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,41 prosent til 104,70 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 108,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Det ble en grønn start på uken for alle de tonenangivende indeksene på Wall Street. S&P500 endte opp 0,81 prosent til 4.582,64, Nasdaq Composite steg 1,9 prosent til 14.532,55 og Dow Jones Industrial Average klatret 0,30 prosent til 34.921,88.

Selv om de lange rentene steg ytterligere mandag ettermiddag, steg en rekke teknologi- og kommunikasjons-aksjer markant.

I følge Marketwatch skyldes mye av oppgangen i sektoren avsløringen om at verdens rikeste mann Elon Musk har kjøpt 9,2 prosent av aksjene i Twitter. Aksjen hoppet 27 prosent etter at nyheten ble kjent for markedet.

Oslo Børs

Det ble små utslag på Oslo Børs mandag. Hovedindeksen endte i 1.264,57, ned 0,41 prosent.

Borr Drilling steg 11,4 prosent. Selskapet meldte om flere nye kontrakter og utvidelser av eksisterende like før børsen stengte. Teknisk analyse viser nå muligheter for solid oppside for aksjen.

Softbank selger rubbel og bit i fondet som står bak investeringen i Kahoot. Kahoot-investeringen er imidlertid overført fra fondet til Softbank Group. Samtidig forlater fondets representanter i Kahoot-styret den japanske investeringsgiganten. Aksjen falt 4,3 prosent.