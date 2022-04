(Saken oppdateres)

Oslo Børs steg i åpningen tirsdag, men har nå snudd ned.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.262,96, ned 0,12 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,69 prosent til 108,30 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,67 prosent til 104,0 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 108,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Bakgrunnen er at USA og Europa planlegger å innføre nye sanksjoner mot Russland etter påståtte krigsforbrytelser mot sivile i Ukraina.

«De ekstra sanksjonene kan inkludere mer handling mot russiske oligarker, flere eksportrestriksjoner, et eventuelt havneforbud for russiske skip og et potensielt forbud mot russisk energieksport», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering.

Equinor faller 0,05 prosent til 329,90 kroner, mens Aker BP svekkes 0,72 prosent til 333,20 kroner. Vår Energi 0,07 prosent til 37,98 kroner.

Norwegian Energy Company klatrer derimot 6,12 prosent til 329,50 kroner.

I rødt

SoftwareOne melder tirsdag morgen at de har solgt 4,4 millioner aksjer i Crayon til en kurs på 145 kroner pr. aksje. Nyheten sender aksjen ned 8,20prosent til 146,60 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene svekkes MPC Container Ships 0,93 prosent til 31,95 kroner. Det skjer etter at aksjen den siste uken har steget nesten 20 prosent.

DNB faller 1,17 prosent til 195,00 kroner, mens Norsk Hydro er ned 1,22 prosent til 87,56 kroner.

SEB nedgraderer nedgraderer i dag Kongsberg Gruppen til hold. Aksjen har siden nyttår steget 25 prosent, og er nå ned 0,45 prosent til 357,40 kroner.

Australske myndigheter har tirsdag godkjent plan for anskaffelse av Kongsberg Gruppens Naval Strike Missile.

Opptur

Borr Drilling , som mandag endte opp 11,4 prosent, fortsetter oppturen og legger nå på seg nye 2,70 prosent til 38,79 kroner. Like før børsen stengte mandag meldte det Tor Olav Trøim-dominerte selskapet om flere nye kontrakter og utvidelser av eksisterende. Teknisk analyse viser nå muligheter for solid oppside for aksjen.

«Trenden gir rom for mer enn en dobling», skriver Finansavisen om Borr i søndagens aksjetips.

TGS klatrer tirsdag 3,99 prosent til 135,50 kroner. Det skjer etter at SpareBank 1-analytiker Christopher Møllerløkken tirsdag har gitt kursmålet på aksjen et betydelig løft.

Også Yara får en kjøpsanbefaling av Sparebank 1 Markets, som også jekker opp kursmålet på gjødselgiganten. Yara-aksjen er nå opp 0,70 prosent til 460,30 kroner.