Oslo Børs snur opp. Hovedindeksen ligger nå på 1.266,23, opp 0,13 prosent fra åpning.

Brent-oljen stiger 0,5 prosent til 108,06 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 103,89 dollar.

USA og Europa planlegger å innføre nye sanksjoner mot Russland etter påståtte krigsforbrytelser mot sivile i Ukraina.

Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets oppjusterer kursmålet på TGS fra 125 til 173 kroner og går fra hold til kjøp. Kim Andre Uggedal i SEB er imidlertid helt uenig. Han kom også med ny analyse på aksjen i dag, men har satt kursmålet til 99 kroner og anbefaler hold. Uggedal ser etter endringen 24 prosent nedside i aksjen. Tor Olav Trøims gassrederi Cool Company møter sterk konkurranse i Flex LNG. ABG har fått Petter Haugen som ny analytiker som dekker LNG-sektoren, og han dobler i dag kursmålet på aksjen fra 140 kroner til 289 kroner og ser med det 16 prosent oppside. Aksjen har mer enn tredoblet seg på børs det siste året, men det ser ikke ut til å ha noen effekt på Haugens tilnærming.

«De ekstra sanksjonene kan inkludere mer handling mot russiske oligarker, flere eksportrestriksjoner, et eventuelt havneforbud for russiske skip og et potensielt forbud mot russisk energieksport», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering.

Equinor faller 0,8 prosent til 327,50 kroner, mens Aker BP faller 0,3 prosent til 334,70 kroner. Vår Energi faller 0,1 prosent til 37,94 kroner.

Førstnevnte selskap melder om at de har gjort et funn på 28-48 millioner fat oljeekvivalenter brutto.

Norwegian Energy Company stiger 5,8 prosent til 328,50 kroner.

Dagens bevegelser

På topp finner Havila Shipping, som stiger 28,5 prosent til 6,3 kroner på relativt høyt volum, men uten noen åpenbare fundamentale endringer.

HydrogenPro stiger 20,6 prosent til 22,75 kroner. Selskapet meldte går om en kjøpordre fra Mitsubishi til en verdi over 50 millioner dollar.

Flyr stiger 16,67 prosent til 1,29 kroner. Selskapet skal ifølge Infront publisere driftsresultat for mars i løpet av dagen.

Horisont Energi stiger 12,8 prosent til 88,00 kroner, etter at selskapet har fått tilbud om letetillatelser til CO2-lagring på norsk sokkel.

Lifecare stiger 11,4 prosent til 2,24 kroner. Selskapet publiserte i går et nyhetsbrev, der de blant annet nevner at selskapet ikke forventer å bli påvirket av verken konfliktene i Europa eller den pågående pandemien på kort sikt.

Aker Carbon Capture stiger 8,6 prosent til 23,57 kroner. Aksjen har den siste måneden steget over 71 prosent, og er med det den femte beste aksjen på Oslo Børs i tidsrommet.

Nel stiger 7,9 prosent til 16,50 kroner. Selskapet meldte i går at de ikke vil gjennomføre en reparasjonsemisjon, ifølge TDN.

Kahoot stiger 4,8 prosent til 27,38 kroner. Mandag ble det kjent at Softbank selger seg indirekte ut av selskapet.

Zaptec stiger 4,1 prosent til 43,16 kroner Selskapet publiserte ifølge TDN en kvartalsoppdatering på mandag, og kunne vise til en omsetningsvekst på 82 prosent fra samme periode i fjor.

Crayon Group Holding faller 8,4 prosent til 13,40 kroner. Storaksjonær selger 4,4 millioner aksjer i Crayon til kurs 145 kroner pr. aksje.

Bewi stiger 6,4 prosent til 73,20 kroner, etter at Bewi Invest kjøpte over 300.000 aksjer fra administrerende direktør Christian Bekken, styreleder Gunnar Syvertsen og primærinnsider Göran Vickström.

5th Planet Games publiserte i går sin årsrapport, og faller 5,3 prosent til 1,2 kroner.

Sats faller 4,1 prosent til 17,70 kroner. DNB Markets nedjusterer kursmålet fra 22 til 18 kroner ifølge TDN.

Harmonychain faller 3,7 prosent til 0,90 kroner. Selskapet meldte i går om ansettelse av flere nye styremedlemmer.