Elon Musk sender Twitter til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 14.487,49 poeng mens Dow Jones står i 34.901,75 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.578,24 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,6 prosent til 19,24.

Mandag ble det kjent at Teslas administrerende direktør, Elon Musk, har sikret seg nesten 73,5 millioner aksjer i Twitter, hvilket representerer en eierandel på 9,2 prosent. Nyheten sendte Twitter-aksjen opp hele 27 prosent. Ifølge en melding sendt inn til det amerikanske finanstilsynet tirsdag vil Musk bli nominert til Twitter-styret. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 8,7 prosent

USAs handelsbalanse for februar hadde et underskudd på 89,2 milliarder dollar, mens det var ventet et underskudd på 88,5 milliarder dollar, ifølge Marketwatch.

Mandag gikk Dow Jones opp 0,3 prosent, S&P 500 la på seg 0,8 prosent mens Nasdaq viste vei med en oppgang på 1,9 prosent.

«Etter gårsdagens børsløft er ingen av de nevne amerikanske indekser lenger i korreksjonsmodus, dog alle er ned for året som helhet. Investorene venter nå på nye signaler fra selskapene, gitt at første kvartal er unnagjort», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.