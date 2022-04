Oslo Børs steg – tre selskaper opp over 20 prosent

Zaptec steg 4,1 prosent til 43,16 kroner Selskapet publiserte ifølge TDN en kvartalsoppdatering på mandag, og kunne vise til en omsetningsvekst på 82 prosent fra samme periode i fjor. Pareto mener aksjen ser billig ut, men kutter kursmålet fra 90 til 70 kroner.

Crayon Group Holding falt 11,7 prosent til 141,00 kroner. Storaksjonær solgte 4,4 millioner aksjer i Crayon til kurs 145 kroner pr. aksje.

5th Planet Games publiserte mandag sin årsrapport, og falt tirsdag 5,8 prosent til 1,20 kroner.

Sats falt 4,1 prosent til 17,70 kroner. DNB Markets nedjusterer kursmålet fra 22 til 18 kroner ifølge TDN.

Boligpriser og Russland-sanksjoner

Tirsdag viste tall fra Eiendom Norge at boligprisene steg med 1,1 prosent i mars 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent.

– Alt tyder på at vi er vitne til et skifte i boligmarkedet fra to år med pandemidrevet etterspørsel og sterk prisvekst. På veien mot normalisering må vi også ta høyde for at høyere inflasjon og høyere rentekostnader vil bite på boligprisene. Ingen ting vokser inn i himmelen, sier Geving.

Prisoppgangen i mars bidro til at første kvartal ble det sterkeste noensinne, ifølge prisstatistikken til Eiendom Norge. Vi får besøk i studio av sjeføkonom Christian Bjerknes i NBBL. Han tror prisoppgangen vil roe seg utover året, men poengterer at april-utviklingen bli avgjørende. Han forteller også at man ikke bare bør være bekymret for stigende materialkostnader i bransjen, men også faren for materialmangel. 05.04.2022

EU vil ha nye sanksjoner mot Russland som skal ramme blant annet kull og shipping, kunngjorde EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tirsdag, skriver NTB.

De innstrammede sanksjonene kan komme etter rapporter om at russiske styrker står bak drap på sivile i en forstad til Kyiv.

«Ethvert direkte forbud fra EU mot russisk energiimport vil sannsynligvis sette globale handelsstrømmer i uorden. Russisk gass utgjorde rundt 45 prosent av EUs gassimport og nær 40 prosent av det totale gassforbruket i 2021, mens om lag 2,7 millioner fat pr. dag russisk råolje ble eksportert til EU, eller rundt en fjerdedel av EUs totale import før invasjonen av Ukraina», skriver Platts, ifølge TDN.

Jens Stoltenberg kom også med uttalelser angående situasjonen. Generalsekretæren venter en ny storoffensiv fra Russland i det østlige og sørlige Ukraina, skriver NTB.

– Vi ser nå en betydelig bevegelse av styrker vekk fra Kyiv, for å omgruppere, væpne og utstyre. Og de flytter sitt fokus mot øst. De kommende ukene venter vi et ytterligere russisk framstøt i det østlige og sørlige Ukraina for å forsøke å ta hele Donbas og skape en landbro til det okkuperte Krim.