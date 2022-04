Drøyt halvveis gjennom dagens handel, er samtlige indekser i rødt. Dow Jones er ned 0,1 prosent til 34.893,75, S&P 500 er ned 0,5 prosent 4.558,36, og Nasdaq er ned 1,6 prosent til 14.304,53.

Ti-årsrenten er opp 0,137 prosentpoeng til 2,549 prosent, og Vix-indeksen stiger 7,2 prosent til 19,88.

Brent-oljen er i skrivende stund opp 0,1 prosent til 107,65 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 0,1 prosent til 103,41 dollar.

En av de store nyhetene på New York-børsen er at Elon Musk, Tesla-sjefen, har kjøpt en enorm posisjon i sosiale medie-selskapet Twitter.

Kjøpet skal angivelig ha vært på nesten 25 milliarder kroner, og utgjør over 9 prosent av aksjene i selskapet. Musk er med det den største aksjonæren i selskapet, ifølge CNBC.

Aksjen steg nesten 30 prosent etter nyheten, og stiger i dag 2,5 prosent til 51,18 dollar. Meglerhuset MKM Partners nedgraderer selskapet til hold etter nyheten, og vedlikeholder kursmålet på 49 dollar pr. aksje, ifølge CNBC.

Dogecoin , en kryptovaluta som samme mann har snakket godt om ved tidligere anledninger, har steget nesten 20 prosent i skrivende stund.

Kryptoplattformen Coinbase faller 7,0 prosent til 178,16 dollar, etter at selskapet ble nedgradert av meglerhuset Mizuho, skriver CNBC.

Finansdataselskapet FactSet har samlet sammen en liste over de mest anbefalte selskapene notert på amerikansk børs, ifølge CNBC.

Blant listen av selskapene som er anbefalt mest av analytikere, finner vi blant annet Amazon, Alphabet og Microsoft. Hele 95 prosent av samtlige analyser fanget opp av FactSet viser til kjøpsanbefalinger i selskapene. Aksjene har alle falt under dagens handel, henholdsvis 1,9 prosent til 3.301,98 dollar, 1,3 prosent til 2.821,59 dollar, og 0,9 prosent til 312,29 dollar.

Meglerhuset UBS trekker frem Meta , Facebooks morselskap som en kjøpskandidat, ifølge CNBC. Dersom selskapet utnytter inntektspotensialet til Instagram, skal aksjen kunne forsvare en økning av kursmålet til 300 dollar pr. aksje. Aksjen stiger 0,1 prosent til 234,12 dollar.

Meglerhuset Wedbush nedgraderer Starbucks til 109 dollar. Aksjen faller 4,2 prosent til 84,39 dollar.

Den kinesiske nettgiganten Alibaba faller 5,3 prosent til 111,27 dollar. Regnskapsmessig kan selskapet fremstå som solid, noe som har fått investorer som Charlie Munger til å hamstre aksjer i selskapet med begge hendene.

Likevel har politiske konflikter skapt muligheter for at selskapet kan bli avnotert fra den amerikanske børsen, noe som reflekteres i dagens aksjepris; selskapet er ned over 60 prosent siden toppen i oktober.

JPMorgan tror det er muligheter for at forholdet mellom Kina og USA vil forbedre seg, og råder investorer å kjøpe aksjer i selskapet dersom de er overbevist om det samme, ifølge CNBC. Storbanken trekker også frem Tencent og JD.com som to andre attraktive kinesiske aksjer.

En annet kinesisk aksje som rører på seg er NIO. Elbilselskapet har steget nesten 70 prosent siden bunnen i mars og frem til i går. I dag faller aksjen 4,93 prosent til 22,69 dollar.

Verdensbanken tror derimot at de tidligere vekstprognosene for Kina og Sørøst-Asia er for optimistiske, og justerer estimatene ned til 5 prosent, fra tidligere 5,4 prosent, ifølge Marketwatch.