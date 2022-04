Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,22 prosent like etter kl. 08.00 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5,-0,1] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,67 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,21 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,22 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,42 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 0,92 prosent.

I India er Sensex ned 0,75 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,61 prosent, mens Straits Times i Singapore går tilbake 0,55 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,18 prosent til 106,83 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,01 prosent til 101,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 108,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag endte samtlige toneangivende indekser på Wall Street i rødt. Dow Jones endte ned 0,88 prosent til 34.641,18, S&P 500 ned 1,35 prosent4.525,12, og Nasdaq Composites ned 2,31 prosent til 14.204,17.

I løpet av dagen skjøt Vix-indeksen i været, opp 14,75 prosent til 21,31. Urolighetene og oppmerksomheten har økt rundt Ukraina etter at en rekke mediehus rapporterte bilder av massedrap av sivile gjennom helgen.

Urolighetene rundt krisen i Ukraina og politikken til Federeal Reserve fører for å håndtere inflasjonen har bidratt til å sende den gjennomsnittelige amerikanske faste boliglånsrenten over 5 prosent.

Oslo Børs

Etter å ha vært i minus store deler av dagen, hentet Oslo Børs seg inn etter lunsj. Hovedindeksen endte dagen på 1.266,00, opp 0,1 prosent.

Styreleder Riulf Rustad i Norwegian Energy Company mener at kursoppgangen på 100 prosent over et år er altfor lite. Han ser på de samlede verdiene i selskapet, og da representerer aksjekursutviklingen en verdiøkning på «bare» 15 prosent. Samtidig er gassprisen 20-doblet. Aksjen steg 4,9 prosent til 326,00 kroner.

HydrogenPro steg 24,6 prosent til 23,50 kroner. Selskapet meldte tirsdag om en kjøpsordre fra Mitsubishi til en verdi over 50 millioner dollar.

Dette skjer i dag:

Årsrapport:

