Oslo Børs faller i åpningen onsdag.

Etter 45 minutters handel står hovedindeksen i 1.263,79, ned 0,17 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,26 prosent til 106,92 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,05 prosent til 102,01 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 108,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

I går ble det kjent at EU vil foreslå å forby kullimport fra Russland, samt et tak på import av kalium og ileggelse av sanksjoner mot flere oligarker med familiemedlemmer, melder TDN Direkt. Det foreslås også at eksport av maskiner og annet utstyr til en verdi av ti milliarder euro til Russland forbys. Oljeimport omfattes imidlertid ikke av den femte sanksjonspakken.

Equinor faller 0,35 prosent til 326,95 kroner, mens Aker BP klatrer 0,12 prosent til 334,90 kroner. Vår Energi svekkes 1,35 prosent til 37,62 kroner.

Opptur

Blant de mest omsatte aksjene er det flere som styrkes onsdag. Norwegian meldte i morges om en oppgang i passasjertrafikken på 1.200 prosent, og klatrer 1,99 prosent til 11,03 kroner.

Tor Olav Trøims Cool Company styrkes 3,52 prosent til 107,00 kroner. ABG ser nå 50 prosent oppside for aksjen.

En annen aksje som stiger etter ny anbefaling er John Fredriksens Avance Gas , som klatrer 7,18 prosent til 40,62 kroner. Pareto har nå oppjustert fra hold til kjøp, og også her spås det over 50 prosent oppside.

Pareto har også jekket opp kursmålet på BW LPG, som nå stiger 3,84 prosent til 64,90 kroner.

I rødt

Salmon Evolution er ned 5,61 prosent til 9,25 kroner, som dagens foreløpig mest omsatte aksje. Selskapet meldte tirsdag kveld at de har hentet 300 millioner kroner i en emisjon til en kurs på 9,00 kroner pr. aksje.

Fjordkraft , som nå ønsker å skifte navn til Elmera Group, faller 7,24 prosent til 32,30 kroner. Selskapet avholder onsdag kapitalmarkedsdag, og melder blant annet om et ventet justert driftsresultat i område 500-550 millioner i 2022 og 2023.

Et selskap som i dag har byttet navn er Ice Group, som nå har fått navnet AINMT. Aksjen er dagens foreløpig største taper med et fall på 87,8 prosent til 0,99 kroner, men er kun omsatt for 14.600 kroner.

HydrogenPro endte tirsdag opp 24,6, men faller i dag tilbake 7,23 prosent til 21,80 kroner. Selskapet meldte mandag om en kjøpordre fra Mitsubishi til en verdi over 50 millioner dollar.

Crayon svekkes onsdag 5,46 prosent til 133,30 kroner. Finansavisen kunne tirsdag avsløre at russiske Softline rammes hardt av sanksjoner, og i det stille måker unna Crayon-aksjer for å redde seg fra likviditetsproblemer.