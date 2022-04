Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,3 prosent og står i 14.023,59 poeng mens Dow Jones står i 34.407,56 poeng etter en nedgang på 0,7 prosent. S&P 500 faller 0,8 prosent til 4.488,46 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,63 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 10,2 prosent til 23,18.

«Markedene, og nyhetsoverskriftene (i internasjonal finanspresse, vel og merke), preges av særlig to ting om dagen: krigen i Ukraina og den amerikanske sentralbanken (Fed)», skriver DNB Markets i en rapport.

Tirsdag var det nok en gang den amerikanske sentralbanken som stjal oppmerksomheten da Lael Brainard, som sitter i styret i Fed og er nominert av president Joe Biden til å bli den neste visesentralbanksjefen, holdt en tale som sendte rentene opp og aksjemarkedet ned.

«Brainard fulgte opp kommentarene som Powell, sjefen selv, kom med for to uker siden, om at inflasjonen i USA har blitt altfor høy, og at Fed er villig til å gå aggressivt til verks for å få den ned igjen», skriver DNB Markets i en rapport.

Onsdag kveld slippes referatet fra forrige rentemøte i den amerikanske sentralbanken.