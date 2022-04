Europeiske aksjer får juling

Rand Corporation, USAs mest innflytelsesrike halvstatlige tenkesmie, publiserte i 2019 en rapport med tittelen «Overextending and Unbalancing Russia». Her ble en rekke strategiske alternativer presentert, alle med formål å svekke Russlands posisjon som økonomisk, militær og politisk konkurrent. De inkluderte blant annet «dypere handelsmessige og finansielle sanksjoner», «økt militær støtte og rådgivning til Ukraina», «undergrave Russlands omdømme i utlandet», plassere amerikanske bombe- og jagerfly nær strategiske russiske mål, «plassere flere taktiske atomvåpen» i Europa, trekke seg ut av INF-avtalen, og gjennomføre provoserende Nato-øvelser nær Russland.

Rand advarte imidlertid at mange av grepene for å ødelegge Russland også risikerte å skade USA. Det viktigste var å unngå at USA ikke ble trukket inn i en mer omfattende krig. Når det gjaldt økonomiske tiltak, påpekte organisasjonen at «sanksjoner kommer med kostnader og, avhengig av hvor strenge de er, betydelig risiko».

Resultatet av dette ser vi nå i Europa. EU-land snakker nå om rasjonering av gass og et forbud mot import av russisk kull, noe som vil føre til enda dyrere strøm og at en del virksomheter som bruker slike råvarer tvinges til å stenge. I tillegg drøftes begrensninger på importen av kunstgjødsel fra verdens største produsenter, Russland og Hviterussland. Her er reduserte avlinger og langt dyrere matvarer en åpenbar konsekvens.

Investorene er med god grunn redde, og onsdag ettermiddag var de fleste europeiske børsindeksene ned med 2-3 prosent. I Tyskland var industrikonglomeratet ThyssenKrupp ned med hele 9 prosent, mens Siemens Energy fikk et kursfall på 6 prosent.

Også amerikanske aksjer fikk juling, om enn i langt mindre grad. Ved firetiden var S&P 500 ned med litt over 1 prosent. Aksjer i reiselivssektoren ble imidlertid hardere rammet. For Norwegian Cruise Line, Royal Carribbean Cruises, Carnival og United Airlines utgjorde nedturen 6-7 prosent.

For øvrig tynges markedet ikke bare av dyrere innsatsfaktorer, men også av den amerikanske sentralbankens prat om å avslutte sine obligasjonskjøp raskere enn tidligere antatt. Terminkontraktmarkedet priser nå inn en 80 prosent sannsynlighet for at styringsrenten ligger på minst 2,5 prosent ved utgangen av året. For bare en uke siden var tallet bare 57 prosent.