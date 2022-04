Usikkerhet rundt pengepolitikken til amerikanske myndigheter og forventninger om kraftige innstramninger fikk samtlige av de toneangivende indeksene på New York-børsen til å falle fra start.

Onsdag kveld publiserte den amerikanske sentralbanken et referat fra det siste rentemøtet.

Her ble det blant annet kommunisert at sentralbanken ønsker å redusere balansen med verdipapirer for 95 milliarder dollar i måneden fra og med mai, og at man fremover vil kunne forvente rentehopp på 50 basispoeng.

Det har vært stor usikkerhet rundt Feds planer for pengepolitikken fremover. Lael Brainard, som sitter i styret i Fed og er nominert av president Joe Biden til å bli den neste visesentralbanksjefen, holdte tirsdag en tale som sendte rentene opp og aksjemarkedet ned.

«Brainard fulgte opp kommentarene som sentralbanksjef Powell kom med for to uker siden, om at inflasjonen i USA har blitt altfor høy, og at Fed er villig til å gå aggressivt til verks for å få den ned igjen», skriver DNB Markets i en rapport.

Likevel lot det til at markedet forventet en mer aggressiv Fed og samtlige av de toneangivende indeksene på New York-børsen hentet seg litt inn mot slutten.

Dow Jones endte likevel dagen med en nedgang på 0,4 prosent til 34.497,23.

S&P 500 falt 1,0 prosent til 4.481,26 mens Nasdaq endte ned 2,2 prosent til 13.888,82.

Pfizer steg 3,2 prosent til 52,87 dollar, mens AstraZeneca steg 3,0 prosent til 69,07 dollar. Oppgangen kan skyldes nyhetene om en potensiell fjerde vaksinedose i USA.