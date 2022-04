Blodrødt i Asia

De haukete beskjedene fra Fed sender både markedene i USA og Asia rett ned. I går falt Nasdaq 2,2 prosent.

I Japan faller Nikkei 1,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,6 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,4 prosent.

I India er Sensex ned 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,7 prosent, mens Straits Times i Singapore går tilbake 0,6 prosent.

Samsung melder at driftsresultatet i første kvartal er forventet å stige 50 prosent sammenlignet med fjoråret. Chip- og smarttelefonprodusenten guider inntjening på 11,6 milliarder dollar.

Haukete Fed

Rentereferatet fra rentemøtet i Federal Reserve, som ble holdt i 16. mars, viste onsdag at flere av medlemmene ønsket en renteheving på 50 basispunkter.

Sentralbanken besluttet på rentemøtet å heve styringsrenten med 25 basispunkter til et område på 0,25-0,5 prosent, som var den første rentehevingen på mer enn tre år, ifølge TDN Direkt.



Selv om flere av medlemmene ville ha foretrukket en større renteøkning på møtet, mente majoriteten at en mindre renteøkning ville være passende «i lys av større kortsiktig usikkerhet knyttet til Russlands invasjon av Ukraina».

Mange deltakere på møtet bemerket at en eller flere hevinger på 50 basispunkter kan være passende ved fremtidige møter, spesielt hvis inflasjonspresset forblir høyt eller intensivert.



Protokollen viste også for første gang hvordan Federal Reserve forventer å redusere sentralbankens balanse betydelig raskere enn de gjorde det siste tiåret, noe som forventes å være et annet viktig verktøy for å stramme inn pengepolitikken.