Mot nedtur fra start på Oslo Børs

– Vi er spesielt fornøyde med at fyllingsgraden holder seg over 80 prosent, til tross for at vi satte inn vesentlig mer kapasitet i mars, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar. Aksjen falt likevel 3,6 prosent til 10,43 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Arctic Bioscience: Kl. 08.00, webcast kl. 12.00

Årsrapport:

Arctic Bioscience, Avance Gas Holding, BerGenBio, Carbon Transition, Everfuel, Fjord1, Frøy, Goodtech, Ice Fish Farm, Lytix Biopharma, NTS, Ocean Sun, Photocure, Salmones Camanchaca

Makro:

Norge: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

Kina: Valutareserver mars, kl. 10.00

ØMU: Detaljhandel februar, kl. 11.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Pexip Holding: ARR-oppdatering 1. kv., kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Flyr: Trafikktall mars, kl. 08.00

Norway Royal Salmon: Ekstraordinær generalforsamling, Trondheim, kl. 09.00

SAS: Trafikktall mars, kl. 11.00

DNB Markets: SMB-konferanse, Oslo

Pareto Securities: Gamingseminar, Stockholm

Ekskl. utbytte:

Storebrand