– Kombinasjonen med Frontline og Euronav vil skape en markedsleder i tankmarkedet, sier John Fredriksen i en kommentar.



Torsdag avholdes SMB-konferansen til DNB, og i dagens morgenrapport skriver DNB Markets at Kahoot er ett av selskapene som kan få mye oppmerksomhet.

«Til tross for at utviklingen for sammenlignbare aktører også har vært klart negativ hittil i år så innebærer kursutviklingen i Kahoot at selskapet fortsatt er verdsatt med en etter vår mening betydelig rabatt i forhold til sektoren for øvrig», skriver meglerhuset.



Aksjen faller nye 4,7 prosent mandag og er med det ned 75 prosent siste 12 måneder.

Pexips gjentagende årlige abonnementsinntekter (ARR) falt med 0,8 millioner dollar fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022. Sammenlignet med første kvartal 2021 var veksten på 21 prosent. Selskapet sier nå at de ligger bak målet på 300 millioner dollar i ARR innen utgangen av 2024. Aksjen faller 12 prosent.

Arribatec har gjort en rettet emisjon på 50 millioner kroner og vil utstede 100 millioner nye aksjer til en kurs på 50 øre pr. aksje.

Øystein Stray Spetalen er styremedlem i selskapet og har gjennom sitt selskap Ferncliff Listed Dai blitt tildelt 50 millioner aksjer i emisjonen. Han er største eier i selskapet med rundt 20 prosent eierskap. Aksjen faller 30 prosent etter emisjonen.

Helios, et porteføljeselskap av Magnora, har signert grunneieravtaler i Litauen og Latvia, for å starte mulighetsstudier for utvikling av storskala solcelleanlegg. Aksjen stiger 2,7 prosent.

Statkrafts Banja flytende solkraftanlegg er tilbake i kommersiell drift fra 1. april etter en hendelse i fjor sommer. Prosjektet er en del av en FoU-investering fra Statkraft, basert på Ocean Suns innovative flytende solcelleteknologi. Aksjen faller likevel 0,6 prosent.

Salmones Camanchaca fikk et slaktevolum på 8.108 tonn atlanterhavslaks i første kvartal. Aksjen stiger 4,7 prosent.

Arendals Fossekompani kjøper den tyske energilagringsspesialisten Commeo. Selskapet blir en del av AFKs nye batterisentrerte konsept Ampwell.

Flyr meldte i morges om høyeste salg siden oppstarten. Selskapet hadde en økning på 68 prosent i passasjertallet i mars sammenlignet med februar, med totalt 84.100 gjester om bord. Aksjen stiger 2 prosent.