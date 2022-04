Børsfall i Asia – tech tynger

Nedgang ble snudd til oppgang på Wall Street torsdag, men i Asia går det motsatt vei fredag.

I Tokyo faller Nikkei 0,05 prosent til 26.876,35, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,3 prosent.

Hang Seng i Hongkong trekker ned 0,6 prosent. Utsikter til høyere renter tynger tech-aksjer, med Alibaba, JD.com og Meituan ned 3-4 prosent.

I Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 0,1 prosent, mens Shanghai Composite er ned 0,1 prosent.

«Det kortsiktige sentimentet for kinesiske aksjer kan holde seg avdempet gitt sammenfall av motvind fra makrosiden, omicron-spredningen, usikkerhet rundt global likviditet og spenning mellom USA og Kina», skriver Morgan Stanley ifølge CNBC i et notat datert 7. april.

Shanghai er for tiden under streng lockdown for å stoppe spredningen av coronaviruset, og Morgan Stanley-analytikerne frykter innstramningen også andre steder i Kina.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,1 prosent, mens den råvaretunge Sydney-børsen «down under» er dagens lyspunkt med 0,5 prosent oppgang.

