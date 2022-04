Mot opptur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,08 prosent like etter kl. 07.00 fredag.

Asia

I Tokyo faller Nikkei 0,05 prosent til 26.876,35, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,3 prosent.

Hang Seng i Hongkong trekker ned 0,6 prosent. Utsikter til høyere renter tynger tech-aksjer, med Alibaba, JD.com og Meituan ned 3-4 prosent.

I Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 0,1 prosent, mens Shanghai Composite er ned 0,1 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 1,5 prosent til 99,68 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,6 prosent til 95,54 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 101,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Wall Street snudde opp torsdag, etter en rød start på dagen samt børsfall dagen før og en blodrød tirsdag.

Dow Jones steg 0,25 prosent til 34.583,57.

steg 0,25 prosent til 34.583,57. Brede S&P 500 steg 0,43 prosent til 4.500,21.

steg 0,43 prosent til 4.500,21. Teknologitunge Nasdaq steg 0,06 prosent til 13.897,30.

Oslo Børs

Stemningen var heller laber på Oslo Børs torsdag, og da handelen stengte sto hovedindeksen i 1.254,69 etter en nedgang på 0,4 prosent.

Frontline-fall på fusjon

Gårsdagens store happening var Frontlines gigantfusjon med Euronav. Investorene var ikke helt sikre på hvordan de skulle tolke fusjonen og aksjen vaket lenge innenfor pluss minus 1 prosent, men utover dagen trakk den nedover og endte ned 6,5 prosent til 78,85 kroner på dagens nest høyeste volum.

– Det er jo fornuftig for alle parter dette. «Nye» Frontline blir et beist av et selskap i en bransje der konsolidering faktisk kan ha en effekt, sier analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til Finansavisen.