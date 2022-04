Rekordene faller på børsen – syv aksjer til all-time high

Flere lakseselskaper har lagt frem slaktevolumer for første kvartal. Lerøy Seafood er ned 0,8 prosent, mens SalMar og Grieg Seafood er opp 0,7-0,8 prosent.

Lerøy Seafood og SalMar er blant de åtte aksjene som har vært oppe i all-time high i løpet av fredagens handel. Det samme gjelder en tredje sjømataksje, Lerøy Seafoods hovedeier Austevoll Seafood.

Øvrige rekordaksjer er Bonheur, Equinor, Instabank og Kongsberg Gruppen.

Oljeprisene opp igjen

Oljeprisene trakk nedover torsdag kveld og tidligere fredag, men har snudd opp igjen utover formiddagen.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 101,33 dollar pr. fat etter 0,7 prosent oppgang så langt i dagens handel, mens WTI-oljen stiger 0,8 prosent til 96,83 dollar pr. fat.

Investorene kjenner på usikkerhet rundt hvorvidt EU vil være i stand til å innføre effektive sanksjoner mot russisk oljeeksport. EU vedtok nye sanksjonspakke som ble vedtatt torsdag inneholder riktignok forbud mot import av russisk kull – men dette er bare den første EU-sanksjonen rettet mot den russiske energisektoren.

– Ingen vil bite i det sure eplet og sanksjonere russisk energi, sier direktør Bob Yawger for energifutures i Mizuho til Reuters.

Samtidig bekreftet Det internasjonale energibyrået (IEA) torsdag frigjøringen av oljelagre. Medlemslandene har forpliktet seg til at 120 millioner fat vil frigjøres over en periode på seks måneder.

Equinor har også vært oppe i all-time high fredag (337,75 kroner), og stiger nå 2,4 prosent til 336,55 kroner. Aker BP er opp 2,9 prosent til 344,80 kroner og Vår Energi 1,7 prosent til 38,65 kroner.

Kursrally på strategivurdering

Høyt på vinnerlisten finner vi EcoOnline, som spretter opp over 27 prosent etter at styret har bedt ledelsen om å utrede strategiske alternativer for selskapet.

Emgs legger på seg over 5 prosent etter å ha sikret avtale for en 3D-undersøkelse i Norge.

Kid stiger 3 prosent etter sin oppdatering for omsetningen i første kvartal.

Insr fortsetter oppturen i kjølvannet av at investor Tor Andenæs har kommet seg over 25 prosent av selskapet, og stiger nye 5 prosent så langt fredag.

Emisjonstrio høyt på taperlisten

Taperlisten preges av selskaper som har gjort emisjoner til rabatterte kurser.

Pryme faller over 10 prosent, Argeo over 12 prosent, mens Nortel trekker ned over 11 prosent. Sistnevnte varslet torsdag også et oppkjøp.

Flyr var dagens relative vinner torsdag, men faller over 6 prosent så langt i dagens handel.