Styret i Euronav godkjente fredag sammenslåingen , til tross for at selskapet største aksjonær, den belgiske rederfamilien Saverys, sier nei til fusjonen.

– Det blir et fantastisk rederi, et tankrederi vi egentlig aldri har sett maken til på børs, sier analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities etter nyheten om at John Fredriksens Frontline vil slå seg sammen med belgiske Euronav. Haavaldsen forutså fusjonen tilbake i fjor høst og vi spør hvordan han nå vurderer den nye tankkjempen.